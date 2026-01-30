大腸がん闘病中の旅作家でグラビアアイドルの歩りえこ（44）が30日までにインスタグラムを更新。ラジオ生放送への復帰を報告し、思いをつづった。

「癌が発覚してから、初めてのラジオ生放送復帰」と、渋谷クロスFM「アリス矢沢透のなんでも応援団！」（木曜午後7時）に生出演したことを報告。「正直ね、本番前はドキドキというより『私の腸大丈夫？』って自分の体にツッコミ入れつつ直前に最後のお手洗いへ そして控室に戻ったらお花を渡された」と花束を贈られた写真をアップし、「もうそれ見た瞬間、涙腺崩壊、メイク崩れるから泣くな私！！って心の中で食い止めた」と感激を振り返った。

「病気になるとさ、失うものばかり数えがちだけどこういう瞬間に気づく。あ、私 ちゃんと生きてるし、ちゃんと周りに励まされて今があるなって」としみじみ。関係者やリスナーに感謝し、「またここから、病気と付き合いつつ仕事もがんばります」と意気込みをつづった。

歩は1981年（昭56）9月22日、東京生まれ。小学4年の長女と小学3年の長男を育てるシングルマザー。105センチ、Iカップのグラマラスボディーを誇っている。25年10月27日に大腸がんになったことを発表し、同月手術が終了したことを報告した。