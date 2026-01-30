¹ñÌ±Åª¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬½©ÍÕ¸¶¤Ë½¸·ë! ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡¦¥¨¥ô¥¡¡¦¥¬¥ó¥À¥à¡¢º²¥¹¥È¥¢¤Ë¤Æ³«ºÅ¡¢¸«¤É¤³¤í¤Ï?
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤äÅ¸¼¨¡¢ÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯!
¹ñÌ±Åª¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢Å¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGRAND HEROES CROSSOVER FES¡×¤¬¡¢2026Ç¯1·î30Æü¤«¤é3·î23Æü¤Þ¤ÇÅìµþ¡¦TAMASHII NATIONS STORE TOKYO¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡Ö¥´¥¸¥é¡×¡Ö¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡×¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÆüËÜ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤ÎÀºÌ©¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸¼¨¤·¡¢³ÆºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡Öº²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´°À®ÉÊ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÀÚ¤ê¸ý¤Ë¤·¤Æ¡ÈÎ©ÂÎ¸òº¹¡É(CROSSOVER)¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦¼ñ¸þ¡£¶Å¤ê¤Ë¶Å¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¥¸¥ª¥é¥Þ¥Ù¡¼¥¹¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÇ÷ÎÏ¤ò¤Þ¤È¤¤¤Ä¤Ä¡¢Î©ÂÎÂ¤·Á¤ÎÂé¸ïÌ£¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡ÖGRAND HEROES CROSSOVER FES¡×¤Î¥á¥¤¥ó¤È¤Ê¤ë4¤Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£
¥á¥Ç¥£¥¢¸þ¤±¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆâÍ÷²ñ¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¤³¤³¤«¤é¡¢¡ÖGRAND HEROES CROSSOVER FES¡×³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¸«¤É¤³¤í¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦4ºî¤Î¡Ø¥·¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤±¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·ë½¸¤¹¤ë¡£
¡û¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅµÇ°¾¦ÉÊ
º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3¤Ä¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts Âè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼(¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼)¡×¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó) Special Edition¡×¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤è¤ê¡ÖROBOTº² ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡-Exclusive Edition-¡×¡£¤½¤·¤Æ°ìÈÌ¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤è¤ê¡Ö¥´¥¸¥é(2016)Âè4·ÁÂÖ³ÐÀÃVer.¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù-Movie Graphic Plus-¡×¤âÅÐ¾ì¡£
S.H.Figuarts Âè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼(¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼)(¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ)
S.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó) Special Edition (¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ)
¥´¥¸¥é(2016)Âè4·ÁÂÖ³ÐÀÃVer.¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù-Movie Graphic Plus- (°ìÈÌ¾¦ÉÊ)
¼Ì¿¿º¸¡§ROBOTº² ¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡-Exclusive Edition-(¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ)
¸½¼Â¤Ë¤Ï¤Þ¤º¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¡¢4Âç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÖÌ´¤Î¶¦±é¡×¥¸¥ª¥é¥ÞÅ¸¼¨¤¬ºî¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¶½Ê³¤ò¤µ¤½¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡û²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼
S.H.Figuarts Âè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°¡¿²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼(¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼)(¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¾¦ÉÊ)
¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥³¡¼¥È¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÂè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°(²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Âè1¹æ)¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¾¾ìÌÌ¤òºÆ¸½¤·¤¿Å¸¼¨¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¥¯¥â¥ª¡¼¥°¤ÎÁ°¤Ë½é¤á¤Æ¤½¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤³¤ÈÂè1¥Ð¥Ã¥¿¥ª¡¼¥°/ËÜ¶¿ÌÔ¤ÎÍ¦»Ñ¡£
¼Ì¿¿º¸¡ÖS.H.Figuarts ¿·¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¹æ(¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼)¡×¡¢¼Ì¿¿±¦¤Ï»²¹ÍÅ¸¼¨¡ÖS.H.Figuarts¾ïÍÑ¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¹æ(¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼)¡×
°¦¼Ö¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¹æ¤Ë¾è¤ê¡¢Á´¿È¤Ç¼õ¤±¤¿¡ÖÉ÷°µ¡×¤ò³èÆ°¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ë´¹¤¨¤ë²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡£¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÈï¤Ã¤¿ËÜ¶¿ÌÔ¤¬¾ïÍÑ¥µ¥¤¥¯¥í¥ó¤ÎÊÑ·Á¤È¶¦¤Ë¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤Ø¤È¡ÖÊÑ¿È¡×¤·¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬¥¸¥ª¥é¥Þ¤ÇºÆ¸½Å¸¼¨¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖS.H.Figuarts¥¯¥â¥ª¡¼¥°¡×(¾¦ÉÊ²½·èÄê)
¤ï¤ì¤é¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤òÁÀ¤¦¡ÖSHOCKER¡×Âè°ì¤Î»ÉµÒ¡ÖS.H.Figuarts¥¯¥â¥ª¡¼¥°¡×(¾¦ÉÊ²½·èÄê)¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´ 20th Anniversary Ver.¡×¡ÖS.H.Figuarts³®²Ð¡×(¤¤¤º¤ì¤â»²¹ÍÅ¸¼¨)
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´ 20th Anniversary Ver.¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£ºòÇ¯(2025Ç¯)ÊüÁ÷20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¶Áµ´¡Ù¤È¡¢Èà¤ÎÀìÍÑ¥Þ¥·¥ó¡Ö³®²Ð¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£
¡ÖS.H.Figuarts²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä½¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)
¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä¡Ù¤è¤ê¡¢¥®¡¼¥Ä¤ÎºÇ¶¯¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖS.H.Figuarts²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¡¼¥Ä½¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼£Ö3 ±É¸÷¤Î¾¼ÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼£Ö3 ±É¸÷¤Î¾¼ÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£¥¸¥ª¥é¥Þ¤Ï¿·»þÂå¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼Áü¤òÃÛ¤¾å¤²¤¿°ÕÍßºî¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡Ù(1988Ç¯)¤Î½ªÈ×Å¸³«¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤Ç¥¯¥é¥¤¥·¥¹Äë¹ñ¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿10¿Í¤Î²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¤¬¡¢²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¦¤Ù¤¯ÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö11¿Í¥é¥¤¥À¡¼¡×¤ÎÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¡£È´·²¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÂ¤·¿¤µ¤ì¤¿£Ö3¤âÆÀ°Õ¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó
¡ÖS.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó)Special Edition¡×
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¡ÖS.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó)Special Edition¡×¤ÎÂ¿ºÌ¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Û¤«¡¢³°À±¿Í¥á¥Õ¥£¥é¥¹¡¢¥¾¡¼¥Õ¥£¡¢Å·ÂÎÀ©°µÍÑºÇ½ªÊ¼´ï¥¼¥Ã¥È¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Â¸ºß´¶¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó)¤ÎÅÐ¾ì¥Ý¡¼¥º¡£
¡ÖS.H.Figuarts¤Ë¤»¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó)¡×(¥¦¥§¥Ö¾¦ÉÊ)
¤ä¤¿¤é¤ÈñÁÀå¤Ê³°À±¿Í¥¶¥é¥Ö¤¬²½¤±¤¿¡ÖS.H.Figuarts ¤Ë¤»¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó(¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó)¡×(¥¦¥§¥Ö¾¦ÉÊ)¤Ë¡¢¶õ¼ê¥Á¥ç¥Ã¥×¤ò¶ô¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥¢¥¹¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)
¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óÃÂÀ¸30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿·à¾ìÍÑ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó±Ç²è¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥¢¥¹¡Ù(1996Ç¯)¤è¤ê¡ÖS.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¼¥¢¥¹¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¤¬¾¦ÉÊ²½·èÄê¡£¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·ºî¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù(2025Ç¯)¤è¤ê30Ç¯Á°¡¢ÀÖ¤¤¥Þ¥¹¥¯¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¤¬ÃÏµå¤ò¼é¤Ã¤Æ²ø½Ã¤ä¿¯Î¬±§Ãè¿Í¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖS.H.Figuarts ¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬ ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)
¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬¡Ù¤è¤ê¡¢¥á¥Æ¥ª¥«¥¤¥¸¥å¥¦¡¦¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¤ÎÎÏ¤ÇÀï¤¦¡ÖS.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬ ¥ô¥¡¥ë¥¸¥§¥Í¥¹¥¢¡¼¥Þ¡¼¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£¥´¡¼¥ë¥É¤Ëµ±¤¯¥¢¡¼¥Þ¡¼¤ÈÄ¹Áä¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¡û¥´¥¸¥é
70Ç¯°Ê¾å¤â¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¡Ö¥´¥¸¥é¡×¤Ï¡¢»þÂå¤È¶¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê·Á¤ËÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÆÃÄ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥´¥¸¥é¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÎòÂå¥·¥ê¡¼¥º¤Ç³èÌö¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤Ê¥´¥¸¥é¤¿¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£¥¢¥á¥ê¥«±Ç²è¤Î¡ØGODZILLA KING OF THE MONSTERS¡Ù¤äÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥´¥¸¥é¡Ý1¡¥0(¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥ï¥ó)¡Ù¤Î¥´¥¸¥é¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡Ù¤Î¶¯Å¨¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡¢¤½¤·¤Æ¥´¥¸¥é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ñ¤â³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é(2016)Âè4·ÁÂÖ³ÐÀÃVer.¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡ÙMovie Graphic Plus¡×(°ìÈÌ¾¦ÉÊ)
¶õÁ°¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖS.H.MonsterArts¥´¥¸¥é(2016)Âè4·ÁÂÖ³ÐÀÃVer.¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡ÙMovie Graphic Plus¡×(°ìÈÌ¾¦ÉÊ)¡£Ç®ÀþÊü¼Í¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¡ÖÇØ¤Ó¤ì¡×¤È¡Ö¿¬Èø¤ÎÀè¡×¤¬¥¯¥ê¥¢À®·Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ë¤âÅìµþÁ´ÅÚ¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤·¤½¤¦¤Ê¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é(2016)Âè2·ÁÂÖ¡õÂè3·ÁÂÖ¡õµðÂçÉÔÌÀÀ¸Êª¥»¥Ã¥È¡×(¥¦¥§¥Ö¾¦ÉÊ)
¡ÖS.H.MonsterArts¥´¥¸¥é(2016)Âè2·ÁÂÖ¡õÂè3·ÁÂÖ¡õµðÂçÉÔÌÀÀ¸Êª¥»¥Ã¥È¡×(¥¦¥§¥Ö¾¦ÉÊ)¡£¡Ø¥·¥ó¡¦¥´¥¸¥é¡Ù·àÃæ¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤Æ¿Í´Ö¼Ò²ñ¤ò¶²ÉÝ¤Èº®Íð¤Ë´Ù¤ì¤¿¥´¥¸¥é¤Î¡¢3¥¿¥¤¥×¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Ï¶áÆüÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖS.H.MonsterArts ¸â¼¤Íå(2023)¡ÝÂç¸ÍÅç¤Î²øÊª¡Ý¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)
¡Ø¥´¥¸¥é¡Ý1.0¡Ù¤è¤ê¡£¡ÖS.H.MonsterArts ¸â¼¤Íå(2023)¡ÝÂç¸ÍÅç¤Î²øÊª¡Ý¡×(»²¹ÍÅ¸¼¨)¡£¡Ø¥´¥¸¥é¡½1.0¡Ù¤Î½øÈ×¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Âç¸ÍÅç¤ÇÆüËÜÊ¼¤ò¼¡¡¹¤Ë½±·â¤·¤¿¶§Ë½¤Ê²øÊª¤¬¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢²½¡£¡Ö¸â¼¤Íå¡×¤È¤¤¤¦´Á»úÉ½µ¤Ï1954Ç¯¤ÎÂè1ºî¡Ø¥´¥¸¥é¡Ù¤Î´°À®¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÅìÊõ»£±Æ½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥´¥¸¥éº×¤ê¡×¤ÇÇÐÍ¥¡¦Ê¿ÅÄ¾¼É§¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö½Ë»ì(¤Î¤ê¤È)¡×¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢Í³½ïÀµ¤·¤Ì¾¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡û¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE EVA¡ä¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡¡ÝExclusive Edition¡Ý¡×(¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÉÊ)
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE EVA¡ä¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÂè13¹æµ¡¡ÝExclusive Edition¡Ý¡×(¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄêÉÊ)¤Ï¡¢¡Ø¥·¥ó¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó¡Ù¤Ç¤Î1¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ý¡¼¥º¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE EVA¡ä¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡Ü¥«¥·¥¦¥¹¤ÎÁä(¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥«¥é¡¼¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó)¡×
º¸¤«¤é¡¢¡ÖROBOTº²¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó2¹æµ¡¡×¡¢¡ÖROBOTº²¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥ó½é¹æµ¡¡×¡¢¡ÖROBOTº²¥¨¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ª¥óÎí¹æµ¡¡×
¡ûµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à
¸½ºß¸ø³«Ãæ¤ÎºÇ¿·±Ç²è¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤ ¥¥ë¥±¡¼¤ÎËâ½÷¡Ù¤è¤ê¡¢¡ÖROBOTº² ¡ãSIDE MS¡äRX-105 ¦®¥¬¥ó¥À¥à(µ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Á®¸÷¤Î¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤Ver.)¡×¤â»²¹ÍÅ¸¼¨¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ºòÇ¯Âç¤¤Ê¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX(¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹) ¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ë¥¹¡¼¥Ä¤È¿Í´Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤Ç¶î¤±¤ë¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤ë¡£
Â³¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢ÆÃ»£¥é¥¤¥¿¡¼¤¬ÃíÌÜ¤·¤¿¡¢¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¾¼ÏÂ¡õÊ¿À®¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
(C)¥«¥é¡¼ (C)2022¡Ö¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×À©ºî°Ñ°÷²ñ (C)±ßÃ«¥×¥í (C)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ TM&(C)TOHO CO.,LTD. (C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç/2023¡Ö¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×À©ºî°Ñ°÷²ñ (C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç (C)2022 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç (C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¡ü¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¾¼ÏÂ¡õÊ¿À®¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼
¡û¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¾¼ÏÂ¡õÊ¿À®¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼
¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥é¥¤¥À¡¼¤«¤éºÇ¿·ºî¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¡×¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡×
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼BLACK RX¡×¡£»£±ÆÍÑ¥¹¡¼¥Ä¤Î¼Á´¶¤ò½Å»ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡ÖÂÜ¡×ÉôÊ¬¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ËÃíÌÜ¡£
¥º¥é¥ê¤ÈÊÂ¤ó¤À11¿Í¥é¥¤¥À¡¼! ¡ÖÀï¤¨!Á´¥é¥¤¥À¡¼¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼(RXÂè44ÏÃ¤Î¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë)¤âÍ¦¤Þ¤·¤¤¸Â¤ê¡£
10¿Í¤â¤ÎÍê¤â¤·¤¤ÀèÇÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Æ®»Ö¤Þ¤ó¤Þ¤ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë£Ò£Ø¡£
ÊüÁ÷25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¿¿¥¢¥®¥ÈÅ¸¡×¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¥¤¥³¥ó²è¤ÎÀÖ¤¤¥¢¥®¥È¡×
ÊüÁ÷25¼þÇ¯µÇ°¡Ö¿¿¥¢¥®¥ÈÅ¸¡×¤ÎÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¥¤¥³¥ó²è¤ÎÀÖ¤¤¥¢¥®¥È¡×¡£ÆÈÆÃ¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¿·Á¯¤Ë±Ç¤ë¡£
º¸¤è¤ê¡¢¡ÖS.H.Figuarts¥¾¥Õ¥£¡¼¡×¡ÖS.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥¿¥í¥¦¡×¡ÖS.H.Figuarts¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥óA¡×
Â¿ºÌ¤Ê¸÷Àþµ»¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¨¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢Ä¶½Ã¤ä±§Ãè¿Í¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÀÚ¤êÎö¤¯¡Ö¥Ð¡¼¥Á¥«¥ë¥®¥í¥Á¥ó¡×¤Î¥¨¥Õ¥§¥¯¥È¥Ñ¡¼¥Ä¤Ê¤É¤¬ÉÕÂ°¡£
¤É¤¯¤í²ø½Ã¥ì¥Ã¥É¥¥ó¥°¤Î¼ó¤ò¤«¤«¤¨¤Æ¹¶·â¤ò»î¤ß¤ë¡¢¶õÁÛÆÃ»£¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡Ù¤ÎÍÌ¾¤Ê¥¹¥Á¡¼¥ë¤òºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡£
¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó 60th Anniversary Edition¡×
º£Ç¯¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é60Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë½éÂå¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡ÖS.H.Figuarts(¿¿¹üÄ¦À½Ë¡)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó 60th Anniversary Edition¡×¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¡¢¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î·èÄêÈÇÅª¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é(1989)¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ó¥ª¥é¥ó¥Æ¡Ù-Movie Graphic Plus-¡×
¥´¥¸¥é¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¿Íµ¤¾å°Ì¤Î¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ó¥ª¥é¥ó¥Æ¡Ù(1989Ç¯)¤ÇÂç³èÌö¤¹¤ë¥´¥¸¥é¡£¤³¤ì¤¬¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÊ¿À®¥´¥¸¥é¡×¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢¸å¤ËÂ³¤¯¥´¥¸¥é¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò°õ¾ÝÉÕ¤±¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£
¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é (1995) 70¼þÇ¯ÆÃÊÌµÇ°Ver.¡×
ÂÎÆâ¤Ë¤¢¤ë¸¶»ÒÏ§¤¬Ë½Áö¤·¡¢´í¸±¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ø¥´¥¸¥éVS¥Ç¥¹¥È¥í¥¤¥¢¡Ù(1995Ç¯)¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥Ë¥ó¥°¥´¥¸¥é¡×¡£¥¹¡¼¥Ä¥¢¥¯¥¿¡¼¡¦»§Ëà·õÈ¬Ïº¤Ë¤è¤ëµ¤¹ç¤ÎÆþ¤Ã¤¿¡Ö²ø½Ã±éµ»¡×¤Î°ì½Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖS.H.MonsterArts ¥´¥¸¥é (2000)¡×
¡Ø¥´¥¸¥é2000 ¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¡Ù(1999Ç¯)¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÈÂ¤·¿¤ò°ì¿·¤·¤¿¥´¥¸¥é¡£µðÂç¤ÊÇØ¥Ó¥ì¤È¶§Ë½¤Ê´é¤Ä¤¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¤³¤Î¥´¥¸¥é¤Ï¡Ö¥ß¥ì¥Ë¥¢¥à¥´¥¸¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¿È¤Î¤³¤Ê¤·¤ò»ý¤ÁÌ£¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¥Ý¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¤¬ÃÖ¤«¤ì¡¢Àä¹¥¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
½©ÅÄ±ÑÉ× ¤¢¤¤¿¤Ò¤Ç¤ª ¼ç¤ËÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼ºîÉÊ¤ä²ø½Ã±Ç²è¤ò°·¤¦»¨»ï¡¦½ñÀÒ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼èºà¡¦²òÀâµ»ö¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»Å»ö¤Ï¡Ø±§Ãè·º»öÂçÁ´¡Ù¡ØÂç¿Í¤Î¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥·¥ê¡¼¥ºÂç¿Þ´Õ¡Ù¡Ø¥´¥¸¥é¤Î¾ï¼±¡Ù¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¾¼ÏÂºÇ¶¯ÅÁÀâ¡Ù¡ØÆüËÜÆÃ»£µ»½ÑÂçÁ´¡Ù¡ØÅì±Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÀïÂâÂçÁ´¡Ù¡Ø¾å¸¶Àµ»°¥·¥Ê¥ê¥ªÁª½¸¡Ù¡ØDVD¥Ð¥È¥ë¥Õ¥£¡¼¥Ð¡¼J¡Ê²òÀâ½ñ¡Ë¡Ù¤Û¤«Â¿¿ô¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
(C)¥«¥é¡¼ (C)2022¡Ö¥·¥ó¡¦¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¡×À©ºî°Ñ°÷²ñ (C)±ßÃ«¥×¥í (C)¥¦¥ë¥È¥é¥Þ¥ó¥ª¥á¥¬À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ TM&(C)TOHO CO.,LTD. (C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç/2023¡Ö¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡×À©ºî°Ñ°÷²ñ (C)ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦Åì±Ç (C)2022 ÀÐ¿¹¥×¥í¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¦ADK EM¡¦Åì±Ç (C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
