MUSINは、ONIXブランドより、ポータブルオーディオプレーヤー「Tocata XM2」を2月6日に発売する。価格は64,350円。発売に先駆け、1月30日より予約を開始する。

専用ケース「XM2 マグネティックケース」も同日発売。価格は4,950円。また、1月30日から2月28日までの購入者を対象に、XM2専用レザーケースブラック(非売品モデル)とMUSIN君ケース32号をプレゼントする早期購入者キャンペーンを実施する。

Tocata XM2

Tocata XM2

ONIXの伝統的なサウンドを、65×18×82mm(幅×奥行×高さ)、約140gというコンパクトサイズで楽しめるポータブルオーディオプレーヤー。「デュアルアンプ+FPGA+デュアルKDS水晶発振器」構成により、優れた音場再現能力と解像度をもつ、フラグシップクラスのサウンドと高出力性能を実現する。

筐体はCNCユニボディ加工で製作され、ワンハンドでグリップできるコンパクトなボディに、ONIXブランドのシンボルとなる金メッキボリュームダイヤルを搭載。前面にはXM5から継ぐ4つの物理ボタンが備わっている。出力端子は3.5mmシングルエンドと4.4mmバランスを備える。

Cirrus Logicの8chフラッグシップDAC「CS4308P」を搭載。このDACのDA性能は、「楽曲の細部まで明瞭に再現し、高品質なリスニング体験を提供するための盤石な基盤」としている。

I/V変換ステージには、デュアルOPA1612オペアンプを採用した専用設計の自社開発I/V変換「Brighton」アーキテクチャを採用。「ONIXサウンドの要となるI/V変換ステージを採用することで、繊細でクリアなサウンドクオリティを実現した」という。デュアルアンプ構成を搭載することで、800mW@32Ωの高出力性能を確保している。

本体前面に備わった「Fn(ファンクション)ボタン」はカスタマイズに対応し、メインメニュー、スクリーン回転、ボタンロック、Gain機能、お気に入り登録などの操作を設定できる。

Fnボタン

SyncLink機能による、Wi-Fi・Bluetooth5.2によるワイヤレスコントロールに対応。専用アプリ「EddictPlayerApp」からSyncLink機能を通じて、スマートフォンからXM2のボリューム操作、ライブラリの閲覧・操作が可能。

Wi-Fi機能を活用すれば、AirPlay、DLNAのネットワークストリーミングで、より幅広い音楽を体験することができる。

CPUはIngenicX2000、液晶画面は3.0型タッチスクリーン(720×720ドット)、外部ストレージの理論値は2TBまで(NTFS、FAT32、exFAT)対応する。バッテリー容量は3000mAh、連続再生時間は8.5時間、High/LowのGain機能も備える。そのほかのスペックは以下の通り。

XM2 マグネティックケース

【3.5mmシングルエンド出力】 出力レベルLow Gain：1.28Vrms@32Ω(51mW@32Ω)High Gain：2.56Vrms@32Ω(204mW@32Ω)周波数特性：20Hz～40kHz(-0.5dB)THD+N：0.0005%@32Ω(A特性@1.5Vrms High Gain)SN比：121dBチャンネルセパレーション：73dBノイズ：114dB出力インピーダンス：0.4Ω【4.4mmバランス出力】 出力レベルLow Gain：2.54Vrms@32Ω(200mW@32Ω)High Gain：5.08Vrms@32Ω(800mW@32Ω)周波数特性：20Hz～40kHz(-0.5dB)THD+N：0.0005%@32Ω(A特性@1.5Vrms High Gain)SN比：124dBチャンネルセパレーション：112dBノイズ：114dB出力インピーダンス：0.7Ω

XM2 マグネティックケース 各3種

厳選されたレザー素材を使用し、耐摩耗性に優れたマグネット搭載の専用レザーケース。カラーはグリーン、パープル、オレンジの3色。

本体にフィットし、内蔵された強力なマグネットでMagSafe対応ケースやスタンドに貼り付けることが可能。

早期購入者キャンペーン実施

「ONIX Tocata XM2」の発売を記念して、対象製品を正規流通店舗・新品で購入すると「XM2専用レザーケースブラック(非売品モデル)」と「MUSIN君ケース32号」をプレゼントする「早期購入者キャンペーン」を実施する。期間は2月28日まで。

「ONIXのブラック×ゴールドカラーとマッチするブラックカラーのレザーケースが手に入るチャンスとなっておりますので、このキャンペーン期間をお見逃しなく」としている。