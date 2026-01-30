アユートは、qdcブランド10周年記念モデルのユニバーサルIEM「4Pro」を、2月6日に発売する。価格は110,000円。なお後日受注準備が整い次第、カスタムIEMタイプのリリースも予定している。

qdcブランドが培ってきた技術革新を経てアップデートした、全カスタムメイドバランスドアーマチュア(BA)による4BAドライバー構成。サウンドチューニングには多くのプロフェッショナルとオーディオ愛好家が参加し、約1年半に渡る無数の改良を重ねて完成に至ったという。

独自テクノロジーのシングルロッド連動フィルターを採用し、リスニング用の「Hifi」、スタジオモニター用の「Studio」、ライブモニター用の「Live」という各プロユースサウンド傾向を、1つのスイッチで切り替え可能にしつつ、音のバランス、低域の沈み込み、高域の伸び、音域の拡大などを改善した。

4Pro周波数特性グラフ

日本国内向けの4Proは、日本限定デザインを採用。筐体デザインには、フルクリアのシェルとフェイスプレートを採用。シルバーのエッジと4Proのロゴがアクセントとなりつつ、「IEM本体の美しさをより際立たせる」という。

筐体デザイン

ケーブルには、新開発の銀メッキ4C単結晶銅ケーブルを採用。耐久性と取り回しの両立、ロスの少ない伝送とニュートラルなサウンドを両立している。コネクターにはプロユースにおいて信頼性の高いqdc 2pinを採用。プラグ部は、3.5mmアンバランスと4.4mmバランスが簡単に切り替えできる2in1マルチプラグで、新開発したスクリューロックタイプで強固に固定できる。

周波数帯域は10Hz～30kHz、入力感度は105～108dB SPL/mW、インピーダンスは10～23Ω。外音遮断は26dB。3.5 to 6.35mm変換プラグ、qdcTips Soft-fitシリコン/シリコンダブルフランジイヤーピース(S/M/L)、フライトアダプター、ケーブルクリップ、クリーニングツール、オリジナルキャリングケースが付属する。

付属品