「HS3000 HICHIRIKI-篳篥-」

ピクセルは、Acoustuneブランドより、MASTER Seriesの新フラッグシップイヤフォン「HS3000 HICHIRIKI-篳篥-」を2月6日より発売する。価格はオープンで、市場想定価格は645,000円前後。発売に先駆け、1月30日より予約受付を開始する。

医療グレードのポリマーバイオマテリアルを基本素材に使⽤した「ミリンクス振動板」と、「⽇本製ベリリウム薄膜加⼯ドーム」を組み合わせた複合構成の第2世代ミリンクスコンポジットダイナミック型ドライバーを搭載。エンジニアリングに基づいた機能性コーティングを施し、極めて精密な組⽴⼯程によって実現している。

第2世代のミリンクスコンポジットダイナミック型ドライバーでは、全体域にわたって⽣々しく⾃然な⾳の再現性を備えるとともに、特に⼥性ボーカルにおける細かなニュアンスや息遣いまで魅⼒的に表現するという。

⾳響チャンバーと機構ハウジング部が完全に分離するモジュラー構造「Acoustune Capsule Technology(A.C.T)」を採用。HS3000では、A.C.Tは新たに2.0へとバージョンアップし、HS2000シリーズおよびHS3000の両モデルにおいて、すべてのACTチャンバーとの100%の互換性を実現している。

HS3000には新開発のチャンバー「ACT08」を搭載し、本体にベリリウム銅合⾦を採⽤することで、「豊かな厚みの中⾳域と壮⼤で⾒通しの良い⾳場表現にフォーカスした」という。

ACT08

なお、HS3000の愛称である「篳篥」の名前は、⽇本の伝統的な⾳楽である雅楽で、主旋律を奏でる⽵製の管楽器に由来。⼝の圧⼒だけで⾳を上下させる「塩梅(えんばい)」という奏法により滑らかに変化する⼒強く温かな⾳⾊は「⼤地に在る⼈の声」に喩えられ、HS3000 が追求する「⼤地の⾳」を表現しているという。

付属ケーブルは、古河電⼯製のPCUHDを採⽤し、ケーブルとイヤフォン全体の⾼い⾳響バランスを追求した新開発の「ARX600」。ノイズ耐性を⾼めるため⽇本製シースで絶縁されたPCUHDによる同軸4芯構造に加え、接点の電気的特性を⾼めるために⽇本ディックス製Pentaconn Ear端⼦を継続採⽤。すべての⾦属パーツに⾼精度加⼯のチタンを使⽤することで、イヤフォン全体で調和と、⾼級感あふれる質感を実現した。

ARX600には着脱式プラグが採⽤されており、付属する3.5mmおよび4.4mm のプラグを付け替えて使⽤できる。

イヤーピースは、HS2000シリーズに付属した「AEX50」(XS/S/M/L/XL)に加え、新たに「AEX70」(S/M/L)が付属。いずれもSMPテクノロジーズ製形状記憶ポリマー「SMP iFit」を素材とし、AEX70は、現在のAcoustuneイヤフォン開発におけるリファレンスイヤーチップの⼀つとなっている。

形状は「AEX07」イヤーチップの形状を基にしながらも、素材の違いなどを考慮して形状の微調整や⾁厚の変更などを実施。素材の特性から形状回復性、固定性に優れ安定した装着感を得られるため、必要⼗分な保持⼒、装着性を維持しつつ⾁厚を薄くすることで、軽快な装着感を実現した。

AEX50は独⾃のダブルウィング形状を採⽤。広いウィング部分により、⼀般的なイヤーチップと⽐べて外⽿道⼊り⼝付近の肌に対して広い⾯積で密着し、安定した装着感を実現する。装着時に形状を保持する素材特性を組み合わせることで、深く挿⼊する必要がなく、圧迫感や不快感を軽減。装着位置の関係から外⽿道内の空間容積が増すことで、⼀般的なイヤーチップとは異なる⾳場感を感じられるとする。

標準イヤーピースのAEX07(S/M/L)と、フォームチップの「AET02」(1サイズのみ)も付属する。

重量は約95g。キャリングケース、ケーブルタイ2種、予備ネジ、マイナスドライバーなどが付属する。