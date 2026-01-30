次期FRB議長候補にウォーシュ元FRB理事が急上昇、木曜日にホワイトハウスで目撃



トランプ米大統領は米国時間30日午前に次期FRB議長を発表するとしているが、ここに来てウォーシュ元FRB理事の確率が急上昇している。オッズは前日の50％未満から80%に急上昇。



トランプ氏はまだ明かしていないが、ケビン・ウォーシュ氏が最有力候補の一人であると考えられている。CNN記者によると、発表前日である木曜日にウォーシュ氏がホワイトハウスで目撃されたという。



トランプ氏は次期FRB議長について「多くの人々は、この人物が数年前にもその地位に就いていたかもしれないと思っている。金融界では誰もが知っている人物だ。これは非常に良い選択になると思う」とコメント。



トランプ氏は「金融界の誰もが知っている」人物をFRB議長に選出すると発言。この発言はウォーシュ氏を強く示唆しているとアナリストは分析。ウォーシュ氏は長年タカ派的姿勢を示してきたため、ウォーシュ氏ならドルと国債は急上昇する可能性がある。

