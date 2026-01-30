中村倫也主演

TBSが鳴りもの入りで制作した連続ドラマ「DREAM STAGE」（金曜午後10時）が大ピンチだ。1月16日放送の第1話から平均視聴率（ビデオリサーチ調べ、関東地区）は世帯4.4％、個人2.4％と低調な滑り出しで、1月23日放送の第2話は世帯3.4％、個人1.9％と急落している。

若者人気のバロメーターになっているTVerのお気に入り登録数も29.2万で、テレビ東京系日韓合作の低予算ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（月曜深夜）の32.3万に引き離されている。TBS系金曜ドラマ枠の初回としては最低クラスの不振ぶりで“DREAM”どころか先行きに暗雲が漂っているのだ。

そもそもどんなドラマなのか。

「世界の音楽シーンを席巻しているK-POPを題材に、世界の頂点を目指す若者たちの熾烈な競争と努力、国籍や出身を越えた仲間たちとの熱い絆を描く“K-POP版スポ根”ドラマというのがウリです。

俳優の中村倫也（39）がK-POPの元”天才音楽プロデューサー、吾妻潤役で主演。貧乏アイドル事務所の社長役にはNHK連ドラ『虎に翼』に出演していたハ・ヨンス（35）、マネジャー役には同局系『海に眠るダイヤモンド』の池田エライザ（29）という演技巧者を起用し脇を固めています。

ただ、肝心の中村がグローバルな音楽シーンの最前線にいるK-POPのプロデューサーにまったく見えないのが難点ですね」（エンタメ誌ライター）

ある事件で音楽業界を追放されどん底に落ちた吾妻が、元恋人の事務所社長の強引な勧誘で、落ちこぼれ7人組ボーイズグループ・NAZE（ネイズ）に出会う。苦しみながらも共に壁を乗り越え、夢に向かって一歩一歩踏み出していく、という展開。はて、どこかで見たような……。

「2022年放送のTBS系『君の花になる』にそっくりです。こちらもボーイズグループ・8LOOM（ブルーム）を成長させるストーリーで、実際に同グループは現実のライブシーンでも活躍しました。今回は3年間かけたオーディションで発掘した演技経験なしの日韓タイの新人メンバーをNAZEとしてデビューさせ、ドラマで宣伝して収益に繋げたいという思惑があるのです」（前出のテレビ誌ライター）

まさにスポ根

しかし、肝心要のK-POPプロデューサーが日本人という設定はさすがに無理があるのではないか。音楽プロデューサーであるならば少なくともミキシングスタジオでキーボードなどを弾くシーンが不可欠だろうが、今のところそんなシーンは登場していない。

「中村演じるプロデューサーの吾妻は、NAZEのメンバーに基礎体力をつけさせる運動ばかりさせていますが、これはまさにスポ根そのもの。TBSではかつて弱小ラグビー部が全国優勝を果たす熱血学園ドラマ『スクール・ウォーズ』（1984〜85年）、不良たちが熱血教師の指導で甲子園を目指す『ROOKIES』（2008年）、弱小野球部の夢と葛藤を描いた『下剋上球児』（23年）などが人気を博しました。

『DREAM STAGE』もこの系譜につらなるスポ根ドラマなのでしょうが、さすがにK-POPの世界とは“アンマッチ”過ぎますね。そもそもK-POPのアイドルは基礎体力だけではなくラップやダンス、ボーカルトレーニングから表情管理まで猛特訓していますから、そんなシーンも用意すべきでした」（TBS関係者）

中村といえば、2019年にDisneyのオーディションで実写版「アラジン」の主人公 アラジンの吹き替えに大抜擢された。評価されたのが「ホール・ニュー・ワールド」の歌唱力。「DREAM STAGE」のどこかで中村の歌唱シーンがあれば少しはさまになるはずだ。

ところで、「DREAM STAGE」の爆死はTBSのグローバル展開にも深刻な影響を与えそうなのだという。実はTBSは2021年に韓国を代表する大手エンタメ企業・CJ ENMと戦略的パートナーシップ協定を結んでおり、24年には向こう3年間で地上波ドラマ3本以上、映画2本の共同制作で合意。傘下のスタジオドラゴンも参加したスキームで昨年7月期には日韓共同制作ドラマ「初恋DOGs」がTBSのゴールデンタイムで放送されたが、脚本の力不足が指摘され視聴率的にも惨敗だった。

「韓国では今、Netflixによる莫大な投資資金流入の副作用で、ドラマ制作費や俳優のギャラが高騰し過ぎているんです。そのため地上波でのドラマ制作が激減している状態。そこで韓国側は日本のマーケットに活路を見出したいわけですが、日本での撮影現場ではドラマ文化や演出スタイル、俳優陣の意識の違いで混乱が生じることも。さすがに韓国側も日本との合作で惨敗が続けば、撤退という選択があってもおかしくありません」（前出のTBS関係者）

日本ドラマの世界進出を目指す3年越しの大規模プロジェクトとして制作された「DREAM STAGE」だが、限界が露呈している形だ。世界進出どころか足元で砕け散ってしまうのか。

