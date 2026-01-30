通貨オプション ボラティリティー ドル円の一週間ものは上げ一服もやや高水準を維持
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.11 9.02 9.51 8.45
1MO 10.39 7.61 9.12 7.23
3MO 9.81 7.32 8.78 7.33
6MO 9.53 7.38 8.70 7.58
9MO 9.46 7.43 8.79 7.79
1YR 9.35 7.45 8.76 7.89
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.39 12.16 10.63
1MO 9.15 10.34 9.24
3MO 8.99 9.84 8.81
6MO 9.07 9.84 8.74
9MO 9.23 9.90 8.72
1YR 9.24 9.90 8.66
東京時間10:20現在 参考値
ドル円の一週間ものは上げ一服となっており、１１．１１％付近で推移。ただ、米国債や円債、衆院選の動向などに注目が高まっており、やや高水準を維持している。
