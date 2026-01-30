　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.11　9.02　9.51　8.45
1MO　10.39　7.61　9.12　7.23
3MO　9.81　7.32　8.78　7.33
6MO　9.53　7.38　8.70　7.58
9MO　9.46　7.43　8.79　7.79
1YR　9.35　7.45　8.76　7.89

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.39　12.16　10.63
1MO　9.15　10.34　9.24
3MO　8.99　9.84　8.81
6MO　9.07　9.84　8.74
9MO　9.23　9.90　8.72
1YR　9.24　9.90　8.66
東京時間10:20現在　参考値

　ドル円の一週間ものは上げ一服となっており、１１．１１％付近で推移。ただ、米国債や円債、衆院選の動向などに注目が高まっており、やや高水準を維持している。

