日本テレビの人気バラエティ番組「有吉の壁」のスピンオフ映画「有吉の壁 劇場版アドリブ大河『面白城の18人』」が全国で公開されている。「アドリブ大河」という企画をベースにしたオリジナル作品である。脚本や配役を事前に固めず、オーディションと即興によって内容が組み立てられているのだという。【ラリー遠田／お笑い評論家】

「有吉の壁」は以前にも映画化されていて、これが2度目の試みとなる。2回も映画化が実現したのは、それだけ根強いファンが多くいる人気番組だということを証明している。

現代の地上波テレビでは、芸人が出演する番組は数多く存在する。しかし、かつてのように笑いだけを目的とした「純粋なお笑い番組」は激減している。多くの番組では、たとえ芸人が出演していても、生活に役立つ情報や教養的な要素が盛り込まれていたりする。

ただ笑えるだけの番組は、深夜枠では存在するが、ゴールデンタイムやプライムタイムではほとんど姿を消してしまった。

そんな中で、2015年から不定期で放送され、2020年以降はレギュラー番組として放送されている「有吉の壁」は、昔ながらの純粋なお笑いを追求する貴重な番組である。大勢の芸人たちが、有吉弘行を笑わせるためにロケを含むさまざまな企画に挑むというシンプルなコンセプトの番組だ。若手からベテランまで幅広い芸歴の芸人が体当たりで笑いの真剣勝負を繰り広げる。

この手の純度の高いお笑い番組では芸人の目の輝きが違う。「M−1グランプリ」などのコンテスト番組で見られるような真剣さが、この番組にも感じられる。作り込まれた漫才を演じるのも、ロケでその場で考えたコントを見せるのも、笑いの真剣勝負という意味では変わらない。芸人たちは有吉という「壁」を超えることで、お笑いの世界で認められ、ひいては世間に認められることになる。

番組の審判役を務める有吉は、厳しいジャッジを下す一方で、優しい笑い上戸の一面も持つ。くだらないことにゲラゲラと笑い、スベった芸人もコメントでフォローして笑いに変えてしまう。その的確なジャッジと鋭いコメントには、バラエティ界を背負って立つ芸人としての風格が感じられる。

「ウルトラクイズ」の系譜

かつて同じ日本テレビで放送されていた「ビートたけしのお笑いウルトラクイズ!!」では、芸人たちが命がけでリアクション芸に取り組み、出川哲朗やダチョウ倶楽部がその才能を開花させた。「有吉の壁」にもその系譜を感じることがある。笑いの向こう側に芸人たちの生き様が浮かび上がってくる瞬間、純粋なお笑い番組の奇跡を目の当たりにすることができる。

「有吉の壁」の映画化は、単なる一番組の企画にとどまらず、バラエティというジャンルにおける新しい挑戦である。「その場だけで成立するバラエティ的な笑い」をどこまで映画的に翻訳できるかという意欲的な試みなのだ。

この番組の人気の核心にあるのは、視聴者の「純粋なお笑いへの渇望」である。情報性のあるバラエティが主流となった今、ただ笑うためだけに存在する番組は貴重である。芸人たちの本気の勝負と、それを見守る有吉。そこに生まれる笑いと感動が、テレビの枠を超えて映画館へと広がっている。

「有吉の壁」の異例の成功は、お笑いの原点回帰への強い支持を示している。70〜90年代には、ゴールデンタイムにコント番組が放送され、高い視聴率を取り、日本中の視聴者がそこに釘付けになっていた。今の時代にあの頃の空気を感じさせてくれる「有吉の壁」は特別な価値のある番組なのだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

