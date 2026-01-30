ピン芸人のやす子（27）が炎上気味だ。“いい人”だったはずなのに、ここ最近、毒気のあるコメントが目立ってきたという。移り変わりの激しい芸能界で行く先を見失い、仕事を干されやしないかと、心配する声まで聞こえてきたが……。

【写真7枚】まるで別人？ 「やす子」の衝撃イメチェン写真

「とんでもなくつまらなかったです」

やす子は、今月12日に放送された「欽ちゃん＆香取慎吾の第101回全日本仮装大賞」（日本テレビ系）で、こう口走った。

「今日、とんでもなくつまらなかったです。はい〜」

審査員を務めていた彼女は、番組史上最多出場を誇る“名物おじさん”のパフォーマンスに対して、わざわざ挙手をした上でこのように発言したのだ。

やす子

ワイドショーの芸能デスクによれば、

「たしかに今回の“名物おじさん”は、あまりウケていませんでした。絵が描かれたボードの穴から自身の腹部をのぞかせ、おへそやその周辺の動きを食べ物などのさまざまなものに見立てる芸が、分かりにくかったからです。やす子は、そんな彼に悪気なくツッコミを入れたつもりだったのでしょう。よく聞けば、元々は彼のことが“大好き”だったとフォローもしている。とはいえ、やはり言葉にトゲがあり過ぎましたね」

「爪痕を残そうとしているところがキツい」

結果、ネットでは〈一般人に失礼だ〉などと彼女を非難する声が。昨年ごろから時折、コメントがキツいと指摘されてきて、いよいよ“プチ炎上”が始まったといえよう。ちょうど前々日の10日放送の「逃走中〜トリプルミッションインポッシブル〜」（フジテレビ系）でも、アイドルグループ「KEY TO LIT」に所属する猪狩蒼弥（23）を評する発言が、批判されたばかりだった。

「同番組は、出演者が黒スーツ姿のハンター軍団から逃げ切ることを目指すというものです。出演したやす子は、自分と同じく必死に逃げ回る猪狩について“全部の仕事で、爪痕を残そうとしているところがキツいかな”と言い放ちました。言動が大げさな彼を軽くイジったつもりだったのでしょう。しかし、上から目線だと謗（そし）られても仕方ない、尊大な言い回しだったのもまた事実です」（同）

素のやす子

どうやら、彼女には表と裏の顔があるらしい。さる芸能関係者に聞くと、

「売れて地金が出てきたのでしょう。素のやす子は芸に厳しくて毒舌です。事務所のネタ見せでは、先輩芸人について構成作家相手に、辛辣（しんらつ）な批評を繰り広げるほど。ここにきて、そうした本来の自分も表現しようと色気を出し、言葉が過ぎてしまうのだと思います」

若干、勘違いしているとの苦言を呈する声も。

「賞レース番組の予選で、自分の楽屋がないことに怒っていたといいます。放送されない予選に過ぎないのに、売れっ子だから特別に控室が用意されていると思ったようです。この調子ではせっかくの好感度が下がってしまいますよ」（同）

「24時間テレビ」がピーク

民放キー局のプロデューサーは「分不相応に売れた者には、しっぺ返しが待っている」として、身の振り方をこう進言する。

「彼女のピークは2024年夏の『24時間テレビ47』（日本テレビ系）でした。高校時代に児童養護施設で過ごしたことのある苦労人が、チャリティーマラソンを走る姿は何だかんだで感動的だった。反動でバッシングが起きている今は、じっと堪える時期。ワザがないのに毒舌に手を出したら、やけどするだけです。陸上自衛隊出身の素朴な女子というキャラは他になく、世間が求める“いい人”を貫き通せば、雛壇に座り続けるくらいは可能でしょう」

芸に迷った時ほど“初心忘るべからず”という話である。

「週刊新潮」2026年1月29日号 掲載