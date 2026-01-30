今季開幕戦の第１ラウンドが行われ、大会初出場の岩井明愛（あきえ、ホンダ）は６バーディ、３ボギーで３アンダーの６９で回り、首位と３打差の８位と好発進した。

岩井明は前半の１１番パー５でバーディー発進。１２番でボギーをたたいたが、１３番パー３でバウンスバックし、１５番、１７番とスコアを伸ばした。１８番、後半の４番と落とした後、４番と９番で取り返し、６０台で初日を終えた。大会を中継するＵ―ＮＥＸＴのインタビューに応じ「今日は全部良かった。ドライバーもアイアンも良かった」と充実の表情を浮かべた

過去２年の優勝者がプロアマ戦で争う今大会。岩井明は元ＮＦＬ選手のビクター・クルーズ氏と回り「スイングがパワフルで迫力満点でビックリしました」と笑顔を見せた。第２ラウンドに向けて「明日も怖がらずに攻めていけるようなプレーができれば」と力を込めた。

◆岩井明愛に聞く

―初日を振り返って。

「楽しく回れました。今シーズン初めての試合だったけど、そういう感じはしなくて、オフシーズンがけっこう短かったので、試合が続いているような感覚でした。キャディーのマークとも楽しく回れました」

―オフに強化したことは。

「ゴルフよりはトレーニングをオフは頑張ってます。みんなと変わらないくらいのトレーニング量だけど、頑張ったつもりではいます」

―トレーニングの成果は。

「正直、まだ分からないけど、これから成果が出てくると思う」

―今日のプレーは。

「今日は本当に全部良かった。ドライバーもアイアンも良かった。アプローチは１回だけミスショットがあったので、そこは悔しかったので、この後ちょっと練習したい」

―著名人とラウンドした。

「元フットボール選手のビクターさんと回って、スイングがパワフルで迫力満点でビックリしました。日本にこういうことがないので、すごい新鮮でした。もっと英語を頑張りたいなと思いました」

―２日目に向けて。

「このまま行きたい。変に小さくならずにゴルフできてたし、明日も怖がらずに攻めていけるようなプレーができればいいなと思う」

―意気込みを。

「明日も楽しんで頑張ります」