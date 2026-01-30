「手取り20万円台からはじめる3000万円貯金術大全」の著者でもあるザブングル加藤が、執念とも言える徹底した節約生活を公開した。

【映像】節約で3000万貯めた節約芸人のスーパーでの買い物の様子

2026年1月28日放送の『これ余談なんですけど…』には、MCのかまいたち（山内健司・濱家隆一）のほか、サバンナ・八木真澄、ザブングル加藤、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）、アシスタントの金澤亜美が出演した。

密着VTRで加藤は、収録後1時間半の道のりを「歩けばタクシー代3000円が浮き、時給2000円ゲットできるのと同じ」と徒歩で帰宅。さらに、飲み物は常に水道水を持参し、スマホは旧型機種を使い月額1000円に抑えるなど、徹底して固定費を削る姿を見せた。

さらにスタジオを驚かせたのは、帰宅直前に公園のトイレに寄る習慣。加藤は「家で大をすると水道代が約2円かかる」と語り、外出先のトイレを利用することで月50円を浮かせるという。濱家は「オフの日の街でこれを見たら泣いてまうわ」と、そのあまりの徹底ぶりに絶句。VTR後も鬼越トマホークから「テレビ用ですよね？」とテレビ用にそういうシーンを撮ったのかと聞かれるも、加藤は「あれはもうガチ中のガチ」と認めスタジオは驚き。「便意がこないとあのタイミングで無理じゃないですか」と質問されるも「とりあえずおしっこだけでも。もう公園とか駅のトイレで必ずしてから家に帰る」と習慣になってることを明かしていた。

ちなみに家からわざわざ行くことはないと言い、あくまで帰り道の「ついで」として寄っていると明かしていた。