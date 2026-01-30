美と美の激しいぶつかり合いだ。「大和証券Mリーグ2025-26」、1月29日の第1試合でU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）とKADOKAWAサクラナイツ・岡田紗佳（連盟）という、リーグの中でも高い人気を誇る美女雀士2人が、プライドをかけためくり合いを展開。決着の瞬間に「掴んだ」「声出た」とファンも興奮。競り勝った勝者の横顔にも注目が集まった。

場面は南2局1本場だ。先手を取ったのは1万4300点持ちのラス目から追いかける親番の瑞原。9巡目にドラの一万を暗刻にしてテンパイ。赤五万も持っており、ツモれば跳満からという2・5索待ちでリーチを宣言した。これに真正面から挑んだのが岡田だ。2万1500点持ちの3着目。瑞原がアガればラス落ちの危機と感じてか、15巡目にテンパイすると、手には赤牌1枚だけながら腹をくくって6・9筒待ちのリーチを決断した。

このリーチ合戦の熱血実況で知られる日吉辰哉（連盟）は「女性選手同士のプライドをかけためくり合い！」と絶叫。ファンも固唾をのんで見守る中、競り勝ったのは瑞原だ。17巡目に赤5索をツモり、リーチ・ツモ・赤2・ドラ3の跳満、1万8000点（＋300点、供託1000点）をもぎ取った。

その直後、カメラは瑞原の表情を捉えると、厳しい戦いに競り勝ち、かつ高打点を手にできたこと喜びを堪えるような様子。口角もやや上がり気味になると「ドヤ顔ｗ」「顔がニヤけてる」「嬉しそう」と、ファンからツッコミも入っていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

