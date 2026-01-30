ミュージシャンGACKT（52）が30日、X（旧ツイッター）を更新。指先をキレイに整えるようになった出来事についてつづった。

GACKTは「手が美しいと思う『50代男性俳優』ランキング！2位『竹野内豊』を抑えた1位は？」との見出しが付けられた記事を引用。自身が1位に選出されたことを受け「確かに、ボクは指先を綺麗にしている。それは食事の時、相手がボクの手元にどうしても目が行くからだ。清潔感を出したいわけじゃない。日常的にボロボロの拳を晒しているから、せめて爪だけは整えておこう、それだけの配慮だ」と理由を説明した。

続けて「こうなったきっかけは、昔アメリカに行った時のこと」と切り出し、イミグレーションでの“質問攻め”に言及。職業はミュージシャンだと回答するも、決まって「そんなわけない。ミュージシャンはそんな拳をしていない」と言われるといい、「何度も同じやり取りをした。別室に連れて行かれたこともある」と回想。「それ以来、爪だけは綺麗にしておこうと決めた。美意識の話じゃない。ただの悲しい過去の経験だ」とつづった。