タレントのぺえが、ロケVTRに登場した先輩タレントの元夫について言及。かつて実際に会った際の印象を振り返り、その人柄を絶賛する一幕があった。

【映像】ぺえが絶賛した人気タレントの元夫

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

今回のロケ企画「本音はベッドの上で」女子会編では、鈴木奈々、益若つばさ、みひろのバツイチ女性3人がラブホテルでトークを展開。話題が「理想の男性像」に及ぶと、鈴木は「元旦那さんがぶっちゃけマジで……良かった。結構パーフェクトな人で。性格もいいし、男らしくて」と、2021年に離婚した元夫への変わらぬリスペクトを口にした。

これを受け、元夫とも面識のあるスタジオのぺえも「すごい素敵な人」と太鼓判を押した。鈴木は、あまりに元夫が理想的だったために「理想が上がっちゃった。もっといい人に会いたい」と、次の恋へのハードルが高くなっている悩みを吐露していた。