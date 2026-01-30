ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が30日までに、自身のインスタグラムを更新。グラビアショットを投稿した。

深紅のノンショルダーハイレグ水着姿を公開。「私が一緒にいるよ」とつづり、部屋で一緒に過ごしているパートナーのような雰囲気を漂わせた。胸元が大胆に露出されているだけでなく、おなかや腰の部分がシースルーで透け、くびれも際立つデザインだ。

ファンやフォロワーからも「魅惑のボディ」「本当にビューティー」「かわいいー」「お綺麗でセクシー」「たまらない」などのコメントが寄せられている。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。