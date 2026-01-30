『Mステ』に4年ぶりの出演を含む豪華6組が登場！Mrs. GREEN APPLEはフェーズ3最初の新曲を披露

本日1月30日（金）放送の『ミュージックステーション』には、6組のアーティストが登場。

Mrs. GREEN APPLEは“フェーズ3”開幕後初出演で、テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニングテーマであり、フェーズ3最初の新曲となる『lulu.』を披露する。

【写真】Mrs. GREEN APPLE、ちゃんみな、Mr.Children…本日出演のアーティスト全6組

「lulu.はミクロでマクロ。小さいけど壮大で、寂しいけど温かい、そんな楽曲です。フェーズ3一発目のMステ、張り切って歌わせていただきます」と意気込みを語ってくれた大森元貴。

若井滉斗は「イントロやAメロのミニマムさと、サビの壮大に拓けるサウンドの対比に注目していただけたら嬉しいです」、藤澤涼架も「自分の魂の起源を感じるような壮大さと、身近にあるものに対しての愛と儚さも感じるような楽曲になっています」と楽曲について明かした。

フェーズ3開幕後、初となる出演に「2026年Mステ初め。今年もよろしくお願いいたします！という想いとともに、全力でパフォーマンスさせていただきます」と意気込んだ若井。今年もさらに勢いを増していくMrs. GREEN APPLEから目が離せない。

◆ちゃんみなは人気アニメ主題歌を！

2年ぶりの出演となるちゃんみなは1月に配信リリース、テレビアニメ『【推しの子】』第3期オープニング主題歌の『TEST ME』をテレビ初披露する。

今回のステージについて、「普段、自分のライブでバンド背負ってステージに立つのですが、そのバックバンドの魅力が伝わるライブになるのではないかなと思います。バンドサウンドにもとてもこだわっています」とちゃんみな。「歌声重視で考えたステージングなので、そこに注目していただきたいです」と呼びかけている。

◆Mr.Childrenが4年ぶりMステ出演！

ほかにも、Mr.Childrenが4年ぶりのMステ出演で日曜劇場『リブート』主題歌の『Again』を披露。Saucy Dogは昨年12月リリースの9th Mini Album『カレーライス』収録曲の『まっさら』をテレビ初披露する。

デビュー6周年を迎えたSixTONESは、森本慎太郎主演ドラマの主題歌だった『こっから』とジェシー主演映画の主題歌『バリア』を披露する。さらに、デビュー6周年を記念して、ジュニア時代やデビュー当時の秘蔵映像も公開される。

東京スカパラダイスオーケストラ VS アイナ・ジ・エンドの『崖っぷちルビー』も。今回も豪華アーティストによるパフォーマンスに注目だ。

◆出演アーティスト

Saucy Dog：『まっさら』

SixTONES：『こっから』『バリア』

ちゃんみな：『TEST ME』

東京スカパラダイスオーケストラ VS アイナ・ジ・エンド：『崖っぷちルビー』

Mr.Children：『Again』

Mrs. GREEN APPLE：『lulu.』