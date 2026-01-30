4月10日に公開される映画『1975年のケルン・コンサート』のポスタービジュアルと予告編が公開された。

1975年1月24日、ドイツ・ケルン歌劇場で“即興の魔術師”と評されたピアニストのキース・ジャレットがソロでピアノの即興演奏を行った「ザ・ケルン・コンサート」が開催された。のちに同名タイトルでライヴアルバムがリリースされると400万枚以上のセールスを上げ、世界で最も売れたジャズソロアルバムとなる。だが、その伝説的ライヴは、実は開幕直前まで予期せぬトラブルの連続で中止寸前。しかし、18歳の女性プロモーター、ヴェラ・ブランデスの機転と行動力、情熱で実現させたというエピソードを史実に基づき映画化したのが本作だ。

ドイツ・ケルンに住む高校生ヴェラ・ブランデスは、音楽好きでナイトクラビングも大好き。厳格な歯科医の父親への反抗心もあり、ふとしたきっかけで来独ミュージシャンのツアーをブッキングするバイトを始めることになる。仲間たちの協力を得ながら、持ち前のバイタリティを発揮して仕事が軌道に乗り始めた頃、ベルリンのジャズフェスティバルに出向いた彼女は、アメリカの天才ピアニストであるキース・ジャレットの演奏を聴き、雷に打たれるほどの衝撃を受け、キースのケルン公演の開催を決意する。いくつもの困難を乗り越えて当日を迎えるが、キースの希望していたものではない違う種類のピアノが用意されており、キースは演奏を拒否。開演時間が迫りくる中、ヴェラは……。

ニューヨーク在住のイド・フルークが監督を務め、『オリ・マキの人生で最も幸せな日』や『聖地には蜘蛛が巣を張る』、そして第98回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされた『シークレット・エージェント』のプロデューサー、ソル・ボンディとタッグを組んで完成させた。主演を務めたマラ・エムデは、2025年のドイツ映画賞で主演女優賞にノミネートされている。

ポスタービジュアルは、鍵盤の上でエムデ演じるヴェラが笑顔で駆け出す姿が大きく配置され、「夢中がいちばん美しい。」のコピーが添えられている。またジョン・マガロが演じるキース・ジャレットがピアノを演奏している姿も確認できる。

あわせて公開された予告編では、ヴェラが厳格な歯科医の父に反発し、ライヴブッキングに夢中になり、キース・ジャレットの音楽に衝撃を受けてコンサート開催に向けて仲間たちと文字通り“奔走”する姿が映し出される。また、ブロードキャスターのピーター・バラカン氏から到着したコメント「キース・ジャレットのあの穏やかな名盤ライヴ・アルバムの誕生に至る物語がここまで泥臭く、ドタバタしたものだったとは、にわかに信じ難いですが、 これが実に面白い！ 人生は即興です！」が挿入されている。（文＝リアルサウンド編集部）