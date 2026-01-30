【B1第21節 見どころ】連敗の長崎は踏ん張りどころ…横浜BCは佐藤凪のホームデビューにも注目

1月31日から2月1日にかけて、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦の第21節が開催される。

東地区では首位争いが混沌している中、西地区は長崎ヴェルカが1位をキープし続けている。しかし、前節はアウェーでシーホース三河に85－87で敗戦。ビハインドの展開からオーバータイムに持ち込んだものの、あと一歩及ばず今シーズン初の2連敗となった。これで地区2位の名古屋ダイヤモンドドルフィンズとのゲーム差は「2」。今節のホーム戦では2連勝で立て直しを図らなければならない。

ポイントは2つ。試合の入りとリバウンドだ。直近2試合では三遠ネオフェニックスに0－8、三河には0-10のランを許して先手を取られ、リバウンド本数でも劣勢に立たされた。まずは試合開始から高い集中力を持って第1クォーターをリードで終えられるか。リバウンドではイヒョンジュン、馬場雄大らのウイング陣も果敢に飛び込んで主導権を握りたい。

長崎が迎え撃つのは、同地区5位の広島ドラゴンフライズ。前節の広島は、100点ゲームの猛攻で京都ハンナリーズから勝利を収めた。今節もクリストファー・スミス、ドウェイン・エバンスを軸に長崎に引けを取らないオフェンス力を発揮できるか。京都戦からはターンオーバーを減らすことが最優先。前節は試合開始から約3分半まで得点を挙げられなかったため、長崎同様、立ち上がりのパフォーマンスもカギを握る。

横浜BCの特別指定選手としてB1デビューした佐藤［写真］＝B.LEAGUE

前節、連敗を4で止めた横浜ビー・コルセアーズは、ホームで名古屋ダイヤモンドドルフィンズと激突。昨シーズン4戦全敗を喫した相手から白星獲得を狙う。リーグトップの1試合平均リバウンド43.1本を誇る名古屋Dに対し、横浜BCは同35.1本。インサイドではケーレブ・ターズースキーの奮起が不可欠となる。勝利するためには相手の守備を打ち破るオフェンス力も必要。東山高校から特別指定選手として加入した佐藤凪の本拠地デビューに期待が高まる。

比江島はオフェンスで宇都宮をけん引できるか［写真］＝B.LEAGUE

前節の黒星により、東地区首位から後退した宇都宮ブレックス。今節はブレックスアリーナ宇都宮で群馬クレインサンダーズとの2連戦だ。両チームの差は4勝のため、宇都宮にとって連敗は避けなければならない。D.J・ニュービルの出場状況によってオフェンスに影響が出そうだが、いずれにせよ比江島慎がコンスタントに得点を伸ばせるかが1つのポイントになる。守備では群馬の攻守の要を担うケリー・ブラックシアー・ジュニアへの警戒を強めたい。

東地区4位のアルバルク東京は、連勝キープで上位集団まで3勝差に迫っている。今節は富山グラウジーズとのホーム2連戦。司令塔のテーブス海の負傷は痛手だが、前節は大倉颯太、安藤周人、平岩玄がコートへ戻ってきた。富山戦は10人前後のローテーションで強度を保ち、試合を優位に進めたいところ。見どころは平均23.8得点の得点力を誇るトレイ・ケルをどう抑えるか。小酒部泰暉、ザック・バランスキーがキーマンになりそうだ。

文＝小沼克年

B1リーグ戦の第21節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。今節は広島ドラゴンフライズを支えるメイヨニックに注目だ。2019－20シーズンに千葉ジェッツの一員としてBリーグデビューを果たすと、レバンガ北海道への移籍を経て、2021-22シーズンから広島へ加入。来日7年目で500回3P成功まであと4、5000得点まであと41、2000リバウンド達成まであと21と、複数の記録達成が迫ってきた。帰化選手としてプレーする今シーズンは、3P成功率42.9パーセント、1試合平均同2.0本成功と長距離砲が好調。まずは史上32人目となる3Pの記録達成の瞬間を迎えることになりそうだ。

■B1第21節試合日程



・仙台89ERS vs アルティーリ千葉（＠ゼビオアリーナ仙台）



GAME1：1月31日（土）13時55分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・レバンガ北海道 vs 越谷アルファーズ（＠北海きたえーる）



GAME1：1月31日（土）14時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・秋田ノーザンハピネッツ vs 大阪エヴェッサ（＠CNAアリーナ☆あきた）



GAME1：1月31日（土）14時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・横浜ビー・コルセアーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠横浜国際プール）



GAME1：1月31日（土）14時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・滋賀レイクス vs 三遠ネオフェニックス（＠滋賀ダイハツアリーナ）



GAME1：1月31日（土）14時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・佐賀バルーナーズ vs 千葉ジェッツ（＠SAGAアリーナ）



GAME1：1月31日（土）14時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・長崎ヴェルカ vs 広島ドラゴンフライズ（＠ハピネスアリーナ）



GAME1：1月31日（土）14時35分～ GAME2：2月1日（日）15時05分～

・茨城ロボッツ vs シーホース三河（＠日立市池の川さくらアリーナ）



GAME1：1月31日（土）15時05分～ GAME2：2月1日（日）15時05分～

・宇都宮ブレックス vs 群馬クレインサンダーズ（＠ブレックスアリーナ宇都宮）



GAME1：1月31日（土）15時05分～ GAME2：2月1日（日）15時05分～

・京都ハンナリーズ vs 島根スサノオマジック（＠京都市体育館）



GAME1：1月31日（土）15時05分～ GAME2：2月1日（日）14時05分～

・ファイティングイーグルス名古屋 vs 琉球ゴールデンキングス（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）



GAME1：1月31日（土）15時35分～ GAME2：2月1日（日）15時35分～

・アルバルク東京 vs 富山グラウジーズ（＠TOYOTA ARENA TOKYO）



GAME1：1月31日（土）17時05分～ GAME2：2月1日（日）15時05分～

・川崎ブレイブサンダース vs サンロッカーズ渋谷（＠東急ドレッセとどろきアリーナ）



GAME1：1月31日（土）18時05分～ GAME2：2月1日（日）16時05分～