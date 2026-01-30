Stray Kidsが起用されている、花王『ビオレUV』のグローバルキャンペーン『SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.』が3月末より15以上の国と地域にてスタート。本格展開に先がけ、本日1月30日にティザーサイトとメッセージムービーを公開した。

2年目を迎える本キャンペーンでは、初の楽曲コラボレーションが実現。新曲となるアンセムソングを起用したアンセムフィルムやグラフィックを、3月末より世界同時に公開予定だ。

今回の楽曲コラボレーションは、「太陽の下で、世界中の人々に輝いてほしい」という両者の想いが、1年にわたるパートナーシップを通じて深く共鳴したことから実現した。本楽曲は、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というキャンペーンメッセージを軸に、Stray Kids自身が作詞作曲／プロデュースを手掛けるオリジナルのアンセムソングとなる。

また、本キャンペーンの発表を記念し、限定グッズが当たるキャンペーンを2月2日より日本限定で実施。『ビオレUV』商品を1本以上購入したレシートを1口として応募ができ、抽選で2,500名に限定グッズがプレゼントされる。

（文＝リアルサウンド編集部）