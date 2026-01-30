気象庁によりますと、日本付近は、強い冬型の気圧配置で強い寒気が流れ込んでいて、日本海は気圧の谷となっています。また、低気圧が北海道の西にあって、ゆっくり南南東へ進んでいます。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？ 2月3日（火）までの雪雨シミュレーション

RSK山陽放送の宮本大句見気象予報士によりますと、２日夜から３日午前にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるということです。

▶３０日（金）～2月３日（火）中国・四国地方の雪雨シミュレーション

３０日（金）

気象庁によりますと、



３０日の広島県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では雪の降る所があるでしょう。



岡山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では朝晩は雪が降るでしょう。



鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で雪が降るでしょう。



島根県は、寒気や湿った空気の影響で断続的に雪や雨が降るでしょう。



香川県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。



愛媛県は、寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。



高知県は、高気圧に覆われて概ね晴れるでしょう。



徳島県は、南部では高気圧に覆われて概ね晴れますが、北部では寒気や湿った空気の影響で概ね曇りとなるでしょう。

３１日（土）

３１日の広島県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では昼前まで雪の降る所がある見込みです。



岡山県は、寒気や湿った空気の影響でおおむね曇り、北部では昼前まで雪の降る所がある見込みです。



鳥取県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、朝まで雪が降る見込みです。



島根県は、寒気や湿った空気の影響で曇り、東部と西部を中心に朝まで雪や雨が降る見込みです。



香川県は、気圧の谷や寒気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



愛媛県は、気圧の谷や寒気の影響で概ね曇りとなる見込みです。



高知県は、高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や寒気の影響で昼前から次第に曇りとなる見込みです。



徳島県は、気圧の谷や寒気の影響で概ね曇りとなる見込みです。

１日（日）

２日（月）

２日夜から３日午前にかけて前線が通過するため、中国地方、四国地方に雪雲が広がるでしょう。

３日（火）

予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。