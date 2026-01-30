Stray Kids × ビオレUV 初の楽曲コラボレーションが決定！ティザーサイトとメッセージムービーも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

花王株式会社の日やけ止めブランド「ビオレUV」は、Stray Kidsを起用したグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」を2025年より展開。

2年目を迎える今年は、さらなる深化を遂げて、3月末より15以上の国と地域（※）で本キャンペーンを開始する。そしてこのたび本格展開に先駆け、ティザーサイトとメッセージムービーが公開された。

※2026年1月時点予定の展開国・地域数。今後変更の可能性あり。

また、Stray KidsとビオレUV初の楽曲コラボレーションが実現。新曲となるアンセムソングを起用したアンセムフィルムやグラフィックが3月末より世界同時公開される。

■グローバルキャンペーン実施の背景

気候変動による地球沸騰化や紫外線環境の変化を背景に、近年、太陽の下での活動を避け、行動を控える意識が広がっている。ビオレUVはこうした社会環境の変化を受け、太陽を“避ける存在”から“あなたが輝くためのスポットライト”へと再定義 。世界的ボーイズグループ 、Stray Kidsを起用し 、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」というメッセージを掲げたグローバルキャンペーンを2025年よりスタートした。

光の下へと一歩を踏み出し、世界で挑戦を続けてきたStray Kidsの姿と、長年にわたり紫外線から肌を守ってきたビオレUVの確かな技術力。そのふたつが響き合うことで、国や地域を越えた大きな共感へとつながった。

こうした反響を受け、2年目を迎える本キャンペーンでは、Stray Kidsとのパートナーシップをさらに強固にし、太陽の下で輝き続けるための「リアルプロテクション」という価値を、よりリアルに伝える挑戦として、初の楽曲コラボレーションが実現。

「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というメッセージをテーマに、メンバーによるプロデュースで実現したアンセムソングをはじめ、楽曲を起用したアンセムフィルム、グラフィック、各種キャンペーンなど通じて、世界に向けて発信していく。

■Stray Kids × ビオレUV アンセムソングについて

今回の楽曲コラボレーションは、「太陽の下で、世界中の人々に輝いてほしい」という両者の想いが、1年にわたるパートナーシップを通じて深く共鳴したことから実現した。

本楽曲は、単なるタイアップにとどまらず、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というキャンペーンメッセージを軸に、Stray Kids自身が作詞・作曲・プロデュースを手掛ける完全オリジナルのアンセムソングとなる。

■2026年コラボレーション記念！限定グッズが当たるキャンペーンを実施

Stray Kidsとの楽曲コラボレーションおよび2年目を迎えるキャンペーンの発表を記念し、限定グッズが当たるキャンペーンが2月2日から実施される。

※日本限定施策となります。

本キャンペーンは、ビオレUV商品を1本以上購入したレシートを1口として応募ができ、抽選で2,500名に「ビオレUV×Stray Kids 限定グッズ」がプレゼントされる。詳細はレシート応募キャンペーンページで。

■関連リンク

グローバルキャンペーンティザーサイト

https://www.kao.co.jp/bioreuv/teasersite2026/

レシート応募キャンペーン詳細はこちら

https://www.kao.co.jp/bioreuv/teasersite2026/

ビオレUV公式ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/bioreuv/

Stray Kids OFFICIAL SITE

https://www.straykidsjapan.com/