ホットマン <3190> [東証Ｓ] が1月30日午前(11:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の経常利益(非連結)は前年同期比7.9％減の9.6億円に減り、通期計画の7.4億円に対する進捗率が130.1％とすでに上回ったが、5年平均の170.2％を下回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の経常損益は2.2億円の赤字(前年同期は3.1億円の赤字)に赤字幅が縮小する計算になる。ただし、4Qの業績が3Qまでと同じ水準で推移した場合、通期計画は増額の可能性がある。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の経常利益は前年同期比2.3％減の11.3億円となり、売上営業利益率は前年同期の14.2％→13.6％に低下した。



株探ニュース

