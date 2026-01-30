11時の日経平均は191円安の5万3184円、アドテストが361円押し下げ 11時の日経平均は191円安の5万3184円、アドテストが361円押し下げ

30日11時現在の日経平均株価は前日比191.00円（-0.36％）安の5万3184.60円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1029、値下がりは510、変わらずは55と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は361円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、野村総研 <4307>が28.45円、レーザーテク <6920>が12.97円、ベイカレント <6532>が9.66円、ファストリ <9983>が9.63円と続いている。



プラス寄与度トップはコナミＧ <9766>で、日経平均を55.82円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が44.62円、ＳＢＧ <9984>が37.70円、信越化 <4063>が20.56円、ＴＤＫ <6762>が11.53円と続く。



業種別では33業種中25業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、医薬品、電気・ガス、不動産と続く。値下がり上位には非鉄金属、精密機器、建設が並んでいる。



※11時0分3秒時点



株探ニュース

