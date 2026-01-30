“休日はいつも同じ格好”なパパに流行りのダッドスニーカーは厳禁!?スタイリストが推す失敗しない靴の特徴とは【ダサいパパの“普通”化計画】

夫の服装がいつも微妙…。子どもを連れて一緒に歩くのが恥ずかしい…。



もしそんな風に悩んでいたとしてもご安心を。



実は時間とお金をかけなくても、ちょっとした工夫で印象は変えられるもの。



“おしゃれに見せる”より“ダサく見せない”をテーマに、数々のメンズ誌でコーディネートを提案してきた人気スタイリスト・吉村祥吾さんに、男性の服装を「普通」へと改造するコツを伝授してもらう。

最初に投資すべきは“靴”

“おしゃれ”に見えなくてもいいから、せめて“普通”に見せてほしい…。

パパさんの服装に関して、そんな風に思っている人も少なくないでしょう。

ただ、厳しい視線を向けながら“できるだけ予算はかけたくない”とも思っていませんか？

なんともわがままですが、気持ちはよく分かります（笑）。

では、最小限のコストで最大限“普通”な服装に近づけようと思った場合、どのアイテムに投資すべきなのでしょうか。

やっぱり一番目立つアウターやトップス？それともトレンドが反映されやすいパンツ？

いえいえ、答えは“靴”です！

スタイリストとして活動させていただいて改めて実感したのが、「おしゃれは足元から」という格言の正しさ。

同じ服を着ていても足元の印象が変わると全体の雰囲気が想像以上に変わります。

おそらく奥さんからダサいと思われている男性の多くは、休日になるといつも同じ靴を履いているのではないでしょうか。

おしゃれな人は大抵、服に合わせてしっかりと靴を履き分けています。

服と靴の色合いやシルエット、素材感などを合わせて全身に統一感を出したり。

はたまた、あえて服とテイストの違う靴を合わせて“外し”のおしゃれを楽しんだり。

しかし、こうした靴の履き分けにはセンスと予算が必要です。

そのため、コストを抑えながらおしゃれに興味のないパパさんの服装を“普通”に見せようと思うと、“靴を履き分けるノウハウを学ぶ”より“いろいろな服に合う靴選び”が重要になります。

トレンドよりベーシックなスニーカーを

結論から言うと、お勧めは「白のレザースニーカー」か「白か黒のキャンバススニーカー」です。

お気づきかもしれませんが、すべてどこのお店でも販売されているようなごくありふれた靴。

ですが、それこそが“普通”に見せるうえでは効果的！

たしかに、あまりに普通の靴なのでおしゃれに見せるにはテクニックが必要になります。

しかし、裏を返せばそれは移り変わりが激しい“トレンド”のアイテムではなく、いつ履いても古く見えない“ベーシック”なアイテムということ。

癖が無くてどんな服にも馴染みやすいというメリットもあるので、休日はいつも同じ靴を履くという人には最適なのです。

どれか一足でも備えておけば、よほど風変わりなデザインの服を選ばない限り休日スタイルを普通な印象にまとめられるでしょう。

ダッドスニーカーは“ブラック”一択

一方、お勧めできないのが数年前から流行っている「ダッドスニーカー」。

これは名前の通りダッド＝お父さんが履いていそうな、底が厚くてボリューム感があるスニーカー全般を指します。

すでに流行のピークは若干過ぎていますが、根強い人気があって今でもたくさんのショップで売っています。

ただそれが落とし穴！

おしゃれに興味がない男性がうっかり手にしてしまう可能性も少なくないのです。

ダッドスニーカーは、本来おしゃれな人があえて足元だけ力の抜けた雰囲気を演出する“外し”のアイテム。

服にこだわらないダッドがダッドスニーカーを履いてしまうと、ダサいダッドに見えがちなのです！

“外し”て見えるのと“外れ”て見えるのは別物。おしゃれに興味がないパパさんには履かせない方がいいでしょう。。

ただし、「オールブラックカラー」なら話は別。アッパーもひももソールもすべてブラックで統一されているダッドスニーカーであれば、ダサく見える心配はありません。

むしろ、ボリュームがあってトレンドにマッチしているけれどスマートに見える。合わせる服も選ばないし、一足備えておくと重宝すると思います。

靴はセンスの写し鏡。

靴さえ“無難”ならよほど服の選び方や着こなし方を間違えない限り、ダサく見えてしまう心配もありません。

パパさんの服装に不満を感じている人は、ぜひ「白いレザースニーカー」か「白か黒のキャンバススニーカー」、「オールブラックのダッドスニーカー」を買ってあげてください。

吉村祥吾（よしむら・しょうご）

2015年から雑誌、広告、カタログ、タレントのスタイリングと幅広く活躍する人気スタイリスト。とくにメンズファッションに精通し、トレンドに流されず長い期間使える服選びや、誰でもまねしやすい着こなし方を提案している。