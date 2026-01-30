【G TUNE FG-A7G80】 価格：649,800円～ 【G TUNE FG-A7A7X】 価格：499,800円～ 【G TUNE DG-A7G70】 価格：464,800円～

「G TUNE FG」シリーズ（画像はイメージ）

マウスコンピューターは、ゲーミングPCブランド「G TUNE」よりAMD Ryzen 7 9850X3D プロセッサを搭載したデスクトップモデル「G TUNE FG」シリーズ2製品、「G TUNE DG」シリーズ1製品の販売を1月30日より開始する。

AMD Ryzen 7 9850X3Dは、Zen 5アーキテクチャと第2世代AMD 3D V-Cacheを搭載したゲーミング向けCPU。AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサと同様の8コア16スレッド構成を維持しつつ、最大5.6GHzへとブーストクロックを400MHz引き上げ、より高いフレームレートと安定したゲーム動作を実現する。

今回販売が開始されるAMD Ryzen 7 9850X3DとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載した「G TUNE FG-A7G80」と、AMD RADEON RX 9070 XTを搭載した「G TUNE FG-A7A7X」は、最新世代のCPUとGPUを搭載するハイエンドモデル。4K環境での高フレームレートをはじめ、最新のレイトレーシング技術に対応し、美しく滑らかなゲームプレイを実現する。

またAMD Ryzen 7 9850X3DとNVIDIA GeForce RTX 50700を搭載した「G TUNE DG-A7G70」は、最新世代のCPUとGPUを搭載するミドルハイクラスモデルで、レイトレーシングやDLSSなど最新の描画技術に対応し、フルHDからWQHDの環境で高いパフォーマンスを発揮する。

価格はAMD Ryzen 7 9850X3D、NVIDIA GeForce RTX 5080、32GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載した「G TUNE FG-A7G80」が649,800円から、AMD Ryzen 7 9850X3D、AMD RADEON RX 9070 XT、32GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載した「G TUNE FG-A7A7X」は499,800円から、AMD Ryzen 7 9850X3D、NVIDIA GeForce RTX 5070、32GBメモリ、1TB M.2 SSDを搭載した「G TUNE DG-A7G70」は464,800円から。それぞれ、マウスコンピューター WEBサイト、マウスコンピューター各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口にて販売される。

「G TUNE DG」シリーズ（画像はイメージ）

最新のCPU「AMD Ryzen 7 9850X3D」を搭載

「G TUNE FG-A7G80」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとNVIDIA GeForce RTX 5080を搭載。また「G TUNE FG-A7A7X」はAMD RADEON RX 9070 XTを搭載し、最新世代のCPUとGPUを採用している。

NVIDIA RTX 5080は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用し、最新のレイトレーシングやDLSSなど最新の描画技術に対応することで、4K環境で高いパフォーマンスを発揮する。

AMD Radeon RX 9070 XTは最新のRDNA 4アーキテクチャを採用し、最新の描画技術、AMD FSR「Redstone」に対応。4K環境での高フレームレートをはじめ、最新のレイトレーシング技術に対応し、美しく滑らかなゲームプレイを実現する。

また「G TUNE DG-A7G70」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとNVIDIA GeForce RTX 5070を搭載。NVIDIA GeForce RTX 5070は、NVIDIA Blackwell アーキテクチャを採用し、最新の描画技術とAIアップスケーリング機能に対応する。最新のレイトレーシングやDLSSなど最新の描画技術に対応し、フルHDからWQHDの環境で高いパフォーマンスを発揮する。

高いパフォーマンスを実現する筐体

G TUNE FGシリーズの筐体は、フロントからのエアフローにも考慮したスリットデザインに、最大で7つの空冷ファンと2つの大型360mm水冷ラジエーターを搭載できる設計を採用している。

快適なゲーミング体験に必要なハイパフォーマンスCPUや、グラフィックスカードの安定動作に不可欠な優れた冷却性能を実現。また、電源ユニットは専用シュラウド内に配置することで、ケース内の主要なパーツと熱源を分離し、独立したエアフローで冷却する構造になっている。

大型グラフィックスカードの自重による歪みや、経年によるズレ、脱落を防止するサポートバーを搭載。また滑りを防止するラバーを装着した大型スタンドにより、本体底面のクリアランスを確保し、確実な設置とスムーズなエアフローをサポートする。

※製品仕様や搭載パーツによって搭載可能なファンやラジエーター、搭載数は異なる。

G TUNE DGシリーズの筐体は、熱せられた空気をケース背面と上部から排出するエアフロー設計を採用。これにより、高性能な内部パーツを効率的に冷却し、最新のゲームタイトルや、高解像度グラフィックス設定に対応する。大型グラフィックスカード搭載時にはサポートバーが付き、自重による歪みや経年によるズレ、脱落を防止する。

※画像のエアフローは一例。ケースファンの数、位置や本体構成によって異なる。

【「G TUNE FG-A7G80」（型番：FGA7G80G8BFDW103DEC）主なスペック】

CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5080

チップセット：AMD B850 チップセット

メインメモリ：32GB（16GB×2/デュアルチャネル）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

電源：1,000W/AC 100V（50/60Hz）【80PLUS PLATINUM】

OS：Windows 11 Home 64ビット（セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要。OS再インストール用のメディアは付属しない）

価格：649,800円

【「G TUNE FG-A7A7X」（型番：FGA7A7XG8BFDW103DEC）主なスペック】

CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D

GPU：AMD RADEON RX 9070 XT

チップセット：AMD B850 チップセット

メインメモリ：32GB（16GB×2/デュアルチャネル）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

電源：750W/AC 100V（50/60Hz）【80PLUS BRONZE】

OS：Windows 11 Home 64ビット（セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要。OS再インストール用のメディアは付属しない）

価格：499,800円

【「G TUNE DG-A7G70」（型番：DGA7G70B6BFDW103DEC）主なスペック】

CPU：AMD Ryzen 7 9850X3D

GPU：NVIDIA GeForce RTX 5070

チップセット：AMD A620A チップセット

メインメモリ：32GB（16GB×2/デュアルチャネル）

ストレージ：1TB M.2 SSD（NVMe Gen4×4）

電源：750W/AC 100V（50/60Hz）【80PLUS BRONZE】

OS：Windows 11 Home 64ビット（セットアップ時にインターネット接続と Microsoft アカウントが必要。OS再インストール用のメディアは付属しない）

価格：464,800円

