¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¡¹Ö±éÅÓÃæ¤Ë¥«¥é¥À¤ÎÉÔÄ´¡ÖÉ¡¡¢¼ª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬£²£¹ÆüÌë¤Ë¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¡¢»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡Ö°ìºòÆü¤ÏÌ¾¸Å²°»ÔÆâ£¹Ë¡¿Í²ñ¹çÆ±¹Ö±é²ñ¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢£²£·Æü¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ë¡¿Í²ñ¤Î¿Í¤È»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¹Ö±éÅÓÃæ¡¢É¡¡¢¼ª¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤òÄÌ¤·¤¿¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¼ª¤ËÈ¿¶Á¤·¤ÆÏÃ¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¡¢Ä°¹Ö¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¤ªÊ¹¤¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¤È¡¢¹Ö±é¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÉ¡¤È¼ª¤ËÉÔÄ´¤ò´¶¤¸¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡Ö½µËö¡¢¼ªÉ¡²Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¡£¡£¡×¤È¡¢½µËö¤ËÉÂ±¡¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ë¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Öº£Æü¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø£Ì£é£ö£å¡¡£Î£å£÷£ó¡¡¥¤¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£ÌÀÆü¤Ï¶âÍËÆü¤Î¡Ø¥´¥´¥¹¥Þ¡Ù¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡¼¡×¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£