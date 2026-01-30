猫を『人の手で遊ばせる』ことで起こる4つの危険

子猫のころは、かわいくてつい手で遊ばせてしまいがちですよね。ですがそのまま成長すると、噛み癖・引っかき癖・人への攻撃行動など、さまざまなトラブルにつながることがあります。

手で遊ぶことは一見スキンシップのように見えても、猫にとっては“狩りの練習”そのもの。ここでは、人の手で遊ばせることで起こり得る4つの危険と、その背景にある理由を解説します。

1.噛み癖・引っかき癖がつく

手を「獲物」として学習してしまうと、遊びの延長で本気噛みや猫キックがエスカレートしやすくなります。

子猫のうちは軽傷で済んでも、成猫になると力が強くなり、流血や深い傷を負うことも。また、撫でようとしただけで“遊びスイッチ”が入ってしまい、普段のスキンシップさえ攻撃行動に変わる危険があります。

2.ケアや通院が困難になる

手を遊び相手として覚えてしまうと、触られること自体に興奮しやすくなります。その結果、爪切り・ブラッシング・薬の投与など、体に触れるケアをしようとした瞬間に噛みつくようになるケースも。

病院でも獣医師や看護師に攻撃してしまい、診察や治療がスムーズに行えなくなることがあり、猫自身の健康維持に悪影響を及ぼします。

3.人へのケガ・感染症リスク

猫に噛まれたり引っかかれたりすると、パスツレラ症などの細菌感染を起こす危険があります。腫れや発熱、重症化すると関節炎や骨髄炎を引き起こすこともあり、特に子ども・高齢者・基礎疾患のある人は注意が必要です。

「手遊びの延長でちょっと噛まれただけ」と軽視せず、繰り返すほどリスクが高まることを意識しておきましょう。

4.心理的なトラウマ・関係悪化

突然噛まれたり飛びつかれたりすると、猫に慣れていない家族や来客が恐怖心を持ってしまうことがあります。

一度「猫が怖い」と感じると、触れ合い自体が減り、猫との関係性に距離が生まれがちです。また、飼い主自身もたびたび流血したり叱ってしまうことで、猫との信頼関係が崩れてしまうケースもあります。

正しい遊び方と関係を深めるコツ

猫との遊びは、ストレス発散や運動不足の解消に欠かせない時間です。ただし、「人の手＝遊び道具」にならないようにすることが大切。

ここでは、安全に楽しく遊びながら、信頼関係も深められるコツを紹介します。

おもちゃを“手の代わり”に使う

猫じゃらし・紐・ボールなど、人の手ではなく専用のおもちゃを介して遊ぶことが基本です。動く獲物を追う感覚を満たしてあげられ、狩猟本能を安全に発散できます。

特に子猫期は、おもちゃを使った遊びを通して「噛んでいいもの」「触っていいもの」を学びます。

遊びの時間を区切る

興奮しすぎると制御が効かなくなり、攻撃的な動きが出ることもあります。

1回の遊びは5～10分程度を目安にし、遊び終わったら電気を消す・おもちゃを隠すなどして「おしまい」を明確に伝えましょう。

噛まれたらすぐ遊びを中断する

遊んでいる最中に噛まれたり引っかかれたりした場合、声を荒げずに静かに遊びをやめて離れるのが効果的です。声を発すると、楽しんでいると勘違いしてしまう場合もあります。無言でその場を離れましょう。

「噛んだら楽しい時間が終わる」と学習させることで、攻撃行動の強化を防げます。

まとめ

猫と手で遊ぶのは一見スキンシップのようですが、実は噛み癖や引っかき癖、信頼関係の悪化などを招く危険な行為です。猫にとって手は「獲物」や「攻撃対象」として認識されやすく、一度クセになると直すのが難しくなってしまいます。

遊ぶときは必ずおもちゃを使い、遊びとスキンシップをきちんと分けることが大切です。日々の関わり方を少し意識するだけで、猫は安心して甘え、飼い主との絆もいっそう深まっていきます。

(獣医師監修：葛野莉奈)