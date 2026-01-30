佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の30日の天気をお伝えします。



「1か月予報」

数か月、雨が少ない状況が続いています。29日に気象庁が発表した情報によりますと、向こう１か月間の降水量は平年より少ない予想で、野菜の価格やダムの貯水量などへの影響が続く見込みです。一方、平均気温は平年並みか、平年より高くなります。2月上旬から中旬にかけては気温が平年を上回り、寒さが和らぎそうです。



「気温の移り変わり」

福岡市の最高気温は、週明けにかけては平年並みか平年を下回る日が続きます。来週半ばになると寒さが和らぎ、平年を上回るようになります。特に木曜日は15℃と、3月中旬並みの気温になりそうです。季節が進むのを感じますが、気温の変化が大きくなりますのでご注意ください。



「気温はどうなのか？」

30日の最高気温は8℃前後のところが多いでしょう。福岡市で8℃、北九州市で7℃の予想です。



「天気の予想」

晴れる時間が長いでしょう。雨具の出番はなさそうです。空気が乾燥しているので、火の取り扱いに注意して、のどや肌のケアをしましょう。



「なのか間予報」

土曜日以降、雲が広がりやすいでしょう。土曜日は天気の崩れはありませんが、日曜日と月曜日は雨の時間があるかもしれません。