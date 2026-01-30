第２子を出産した女優の真木よう子（４３）が、最新ショットとともに近況を伝えた。

３０日までに自身のインスタグラムを更新し「今という時間の中でしか立ち上がらない感情があり、今だからこそ選び取れる表現がある。そして今、あらためて言葉にしたい想いがあります」と書き出す。「それらを整理し、かたちにしていくためのコンテンツ企画が動き始めました」という。

「ホームページのプロデューサー・ＪＵＫを再びチームに迎え、現在、準備を進めています。一過性のものではなく、時間をかけて育てていける内容にしていく予定です。詳細は追ってお知らせいたします。どうぞご期待ください」と呼びかけた。

本を読むような姿をアップ。中身を見ながらうれしそうにほほえんでいる。フォロワーは「よう子さんほんとお美しく更になられましたわ」「可愛すぎるやろ」「美人！」「良い笑顔してますね。最初、誰？って感じでした。そのくらい、進化してますね」「何か、すっかりお母さんの顔！」「なんか…久々に素敵な笑顔を見たような…」と美ぼうにほれぼれしていた。

真木は２００８年１１月に元俳優の男性と結婚。０９年５月に長女を出産したが、１５年９月に離婚した。その後、２３年８月に事実婚を発表。インスタグラムで「私にはパートナーシップの相手がいます。事実婚というものですかね。契約云々（うんぬん）は面倒なので、お互いの自由を尊重し合えながら永く一緒にいられたら。と言う思いです。突然の発表でごめんなさい」（原文まま）と報告していた。関係者によると、父親はパートナー関係にある１６歳年下の俳優・葛飾心。２５年７月に真木は第２子妊娠を公表し、同年１２月に出産を発表した。