Stray Kids、ビオレUVと楽曲コラボレーション実現 グローバルキャンペーンが2年目突入
8人組K-POPボーイズグループ・Stray Kidsが起用された花王の日やけ止めシリーズ「ビオレUV」のグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」が、2年目を迎える。Stray Kidsと「ビオレUV」初の楽曲コラボレーションが実現した。
【動画】全員美白でうらやましい…！さわやかなStray Kids
気候変動による地球沸騰化や紫外線環境の変化を背景に、近年、太陽の下での活動を避け、行動を控える意識が広がっている。同ブランドは、社会環境の変化を受け、太陽を“避ける存在”から“あなたが輝くためのスポットライト”へと再定義。Stray Kidsを起用し、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というメッセージを掲げたグローバルキャンペーンを2025年よりスタート。光の下へと一歩を踏み出し、世界で挑戦を続けてきたStray Kidsの姿と、長年にわたり紫外線から肌を守ってきた同ブランドの確かな技術力が響き合うことで、国や地域を越えた大きな共感へとつながった。
キャンペーンの反響を受け、2年目を迎え、Stray Kidsとのパートナーシップをさらに強固にし、太陽の下で輝き続けるための「リアルプロテクション」という価値をよりリアルに伝える挑戦として、初の楽曲コラボレーションが実現した。「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というメッセージをテーマに、メンバーによるプロデュースで実現したアンセムソングをはじめ、楽曲を起用したアンセムフィルム、グラフィック、各種キャンペーン等を通じて、世界に向けて発信していく。
今回の楽曲コラボレーションは「太陽の下で、世界中の人々に輝いてほしい」という両者の想いが、1年にわたるパートナーシップを通じて深く共鳴したことから実現した。本楽曲は、単なるタイアップにとどまらず、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というキャンペーンメッセージを軸に、Stray Kids自身が作詞・作曲・プロデュースを手掛ける完全オリジナルのアンセムソングとなる。
Stray Kidsとの楽曲コラボレーションおよび2年目を迎えるキャンペーンの発表を記念し、限定グッズが当たるキャンペーンを2月2日より日本国内で実施する。同キャンペーンは、「ビオレUV」商品を1本以上購入したレシートを1口として応募ができ、抽選で2500人に「ビオレUV×Stray Kids限定グッズ」をプレゼントする。
