『ベルサイユのばら』コンサート開催決定 沢城みゆき、平野綾ら主要キャストがフルオーケストラと共演
アニメ映画『ベルサイユのばら』（ベルばら 2025年1月公開）の公開1周年を記念し、【billboard classics 劇場アニメ『ベルサイユのばら』シンフォニックコンサート2026】が、2026年9月6日に東京国際フォーラム ホールAで開催されることが決定した。
【動画】声優たちが宝塚歌劇風に歌う！公開された『ベルばら』歌唱シーン映像
同公演では、劇場アニメのために作られた数々の楽曲をオーケストラアレンジで演奏。作品世界を彩ったBGMに加え、アニメのオープニングを華やかにかざった「The Rose of Versailles」など数々の挿入歌をオスカル役・沢城みゆき、マリー・アントワネット役・平野綾、アンドレ役・豊永利行、フェルゼン役・加藤和樹のメインキャスト4人がフルオーケストラとともに歌唱。映像演出も交え、作品世界を音楽の世界から立体的に描き出す。
数々のクラシック公演を手がけてきたビルボードジャパンが制作を担い、作品の魅力を丁寧に描き出すシンフォニックコンサートとして届ける。音楽監修・指揮・編曲に和田薫、管弦楽に東京フィルハーモニー交響楽団を迎え、一夜限りの特別な時間を創出する。
本公演のチケットは、1月30日午前11時より、オフィシャル最速先行（抽選）の受付が開始された。
■公演情報
＜開催日時・会場＞
2026年9月6日（日） 東京国際フォーラム ホールA 開場16:00 開演17:00
＜出演＞
オスカル・フランソワ・ド・ジャルジェ役 沢城みゆき
マリー・アントワネット役 平野綾
アンドレ・グランディエ役 豊永利行
ハンス・アクセル・フォン・フェルゼン役 加藤和樹
音楽監修・指揮・編曲：和田薫
管弦楽：東京フィルハーモニー交響楽団
＜音楽＞
澤野弘之、KOHTA YAMAMOTO ※当日の出演はございません
＜チケット＞（全席指定・税込）
・プレミア席18,000円［特典グッズ付き、前方席確約］
特典グッズ「The Rose of Versailles／Believe in My Way 実演フルスコア」
・通常席13,000円
