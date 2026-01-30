TREASURE、京セラドーム最終公演、日本国内生中継決定 特別ステージ演出も
グローバルボーイズグループ・TREASUREが、2月11日に京セラドーム大阪でライブ『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA』のFINAL公演を開催する。同公演が、ライブ・イベント配信専門プラットフォーム「sheeta Live Stream」で国内独占生中継されることが30日、発表された。
【写真】激アツ！ドヨンに抱き着くヒョンソク
TREASUREは、YG ENTERTAINMENT所属の10人組ボーイズグループ。メンバーは、CHOI HYUN SUK、JIHOON、YOSHI、JUNKYU、YOON JAE HYUK、ASAHI、DOYOUNG、HARUTO、PARK JEONG WOO、SO JUNG HWANで構成されている。2022年の日本ツアーでは、8都市26公演で計29万人を動員し、韓国アーティストの初来日ツアーとして史上最多規模を記録。“ライブ重視型”グローバルボーイズグループとして、大きな注目を集めた。
3度目の日本ツアーとなる『2025-26 TREASURE TOUR [PULSE ON] SPECIAL in KYOCERA DOME OSAKA』のFINAL公演では、ペンライトと連動したライティング演出や京セラドームならではの特別ステージ演出が加わり、ファン必見の内容となっている。
すでに会場チケットが完売となっている最終日公演をネット配信視聴チケット制で全編生中継する。また、公演の完全版を視聴できる見逃し配信を、2月27日から3月12日までの14日間実施する。
さらに、配信視聴チケットを購入したユーザーにはもれなく、本ツアーの撮り下ろしライブフォトを使用した「メンバーソロトレーディングカード（全10種ランダム）」をプレゼントする。
