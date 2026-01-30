［直前診断］ ＜３＞フィギュアスケート アルペンスキー

ミラノ・コルティナ冬季五輪は来月６日の開幕が目前に迫っている。

最後の調整を進める各競技の日本代表の選手やチームの仕上がり具合などをチェックする。

「それぞれの選手にチャンスある」

混戦の女子は、五輪３度目出場の坂本花織（シスメックス）が表彰台を狙う。昨秋のグランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦ＮＨＫ杯で今季世界最高の２２７・１８点をマーク。今年に入っても「充実した練習ができている」と手応え十分だ。

地元の神戸に通年利用が可能なリンクが開業した今季は練習の量、質ともに向上。昨年１０月のＧＰ初戦フランス大会で２２０点台を出すなどシーズン序盤から好調で、１２月の全日本選手権は国際スケート連合（ＩＳＵ）非公認ながら２３４・３６点で５連覇を飾った。

頂上争いのライバルは、坂本が「さすがの３人」と語る米国勢だ。昨年１２月のＧＰファイナルを制したアリサ・リュウ、全米選手権覇者のアンバー・グレン、２０２４年世界選手権２位のイザボー・レビトの強力布陣は、団体でも日本の前に立ちはだかる。

坂本は昨季世界選手権、今季ＧＰファイナルともにショートプログラム（ＳＰ）で出遅れており、ミスのないクリーンな演技が求められる。鍵は冒頭の３回転ルッツで「そこができれば（後半の）連続ジャンプまでテンポ良くいける。全日本選手権以上（の演技）ができるかなと思う」と語った。

１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）はＳＰからトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決めて勢いに乗りたい。千葉百音（もね）（木下グループ）はスケーティングに定評があり、指導する浜田美栄コーチは「２２年北京五輪はロシア勢が頭一つ抜けていたけど、今回はわからない。それぞれの選手に良さがあり、チャンスがある」と語った。

りくりゅうも初の頂点狙う

男子はイリア・マリニン（米）が金メダルの大本命。全６種類の４回転ジャンプを跳び、１月の全米選手権では難度を下げた演技構成で３２４・８８点（ＩＳＵ非公認）をマークした。北京五輪銀の鍵山優真（オリエンタルバイオ）は全ての要素で高い出来栄え点（ＧＯＥ）を引き出し、表現力で対抗したい。

ペアはＧＰファイナル王者の三浦璃来（りく）、木原龍一組（木下グループ）がこの種目で日本勢初の頂点を狙う。同２位で開催国イタリアのサラ・コンティ、ニッコロ・マチー組らとの争いになりそうだ。（岡田浩幸）

安藤、相原 上位狙う…アルペン

女子は安藤麻（日清医療食品）が３大会連続、男子の相原史郎（小泉ＳＣ）は五輪初出場。安藤は五輪では２０２２年北京大会の大回転２４位が最高だが、２１年世界選手権の回転では１０位に入っている。相原は今年１月のワールドカップ（Ｗ杯）の回転で２５位に入り、調子は良い。ともに１桁順位を目指す。