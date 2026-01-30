岡山の路面電車「環状」に

岡山市は2026年1月26日、市街の路面電車である岡山電気軌道の路線を延伸する事業計画案がまとまったと発表しました。

【写真・地図で見る】これが「岡山電気軌道の新ルート」完成イメージです

この計画では、岡山電気軌道「東山線」の大雲寺前電停と、同「清輝橋線」の西大寺町電停の間をつなぐ600mの「ハレノワ線（仮称）」を整備し、東山線と清輝橋線をつないで環状線を形成します。ハレノワ線は岡山芸術創造劇場ハレノワの前を通るルートとなっており、この付近には新たに「ハレノワ前」電停も整備する予定です。

ハレノワ線は単線で、環状線の整備後は岡山駅から柳川〜大雲寺前〜ハレノワ前〜西大寺町〜城下と走り、再び岡山駅へと戻ってくる“左回り”の運行を予定。ピーク時には1時間当たり3本以上を運行する想定で、ハレノワ前電停では1日に約700人の乗降利用者を見込みます。

事業費は概算で約27.4億円としており、2029（令和11）年度にも運行を開始する予定です。岡山市はハレノワや表町商店街が位置する表町千日前エリアと、JR岡山駅を路面電車でほぼ直結することにより、中心市街地の活性化や回遊性の向上を図りたい考えです。

なお、これに先立って現在、岡山駅前エリアで軌道を100m延伸し、岡山駅東口広場に路面電車を乗り入れ可能にする事業も進められています。同広場内には、従来の岡山駅前電停に替わる新しい停留場が設けられる計画で、2027年3月にも完成する予定です。

ハレノワ線は2021年に都市計画決定。同年に岡山市が岡山電気軌道へ整備費の1/3負担を求めて話を持ち掛けたものの、赤字が続く岡山電気軌道は難色を示し、物別れに終わりました。それでも市は「整備費を市が負担してでも実施すべき」と判断。施設の維持管理費、固定資産税相当額を市が負担する“みなし上下分離方式”を採用し、さらに運行開始後は「赤字の場合、50％を市が支援／黒字の場合、50％を市へ納付」というスキームをつくり、合意にこぎつけたといいます。