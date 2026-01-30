第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）の出場校を決める選考委員会が３０日、大阪市内で始まった。一般枠３０校と２１世紀枠２校が選出され、午後に発表される。委員会の前には、２１世紀枠推薦校の推薦理由説明会を開催。９地区の担当者が候補校についてプレゼンテーションを行った。

秋の宮城県大会３位で東北大会に出場した名取北（宮城）は東日本大震災で失われた海岸防災林の再生活動に参加。「野球用語を考えてみませんか」という取り組みもアピールした。「刺す、殺す、盗むなどの言葉は野球の普及に必要ないのでは」という疑問から新たな言葉を探求している。宮城県高野連にも提案され、用語を募集するキャンペーンが実施中。野球の普及においても重要な視点であると、選考委員から多くの質問が寄せられた。

長崎西（長崎）は文科省指定のスーパーサイエンスハイスクールとして、部員のさまざまな研究を野球にも生かしている。自作アプリ開発による、データ化や分析。医学的な視点による故障防止などにも力を入れており、九州大会８強の実績と合わせて注目の１校となりそうだ。