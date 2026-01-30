ロードフォアエース

◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）

　枠順が１月３０日、決定した。ラピスラズリＳを快勝したロードフォアエース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は８枠１６番に決定。重賞初制覇を狙う。

　京阪杯に続く重賞２勝目がかかるエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）は６枠１２番。昨年覇者のエイシンフェンサー（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）は７枠１３番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）アブキールベイ　牝４　５５・５　吉村　誠之助

（２）ダノンマッキンリー　牡５　５８　高杉　吏麒

（３）アルテヴェローチェ　牡４　５７　国分　優作

（４）カルプスペルシュ　牝４　５４　横山　武史

（５）ウインアイオライト　牝６　５２　高倉　稜

（６）ヤマニンアルリフラ　牡５　５７・５　団野　大成

（７）オタルエバー　牡７　５７　幸　英明

（８）イコサン　牡６　５５　斎藤　新

（９）ビッグシーザー　牡６　５８・５　北村　友一

（１０）ナムラアトム　牡５　５５　菱田　裕二

（１１）ヤブサメ　牡５　５７　武　豊　

（１２）エーティーマクフィ　牡７　５８・５　富田　暁

（１３）エイシンフェンサー　牝６　５６・５　川又　賢治

（１４）フィオライア　牝５　５４　太宰　啓介

（１５）カリボール　牡１０　５６　酒井　学

（１６）ロードフォアエース　牡５　５７・５　岩田　望来

（１７）レイピア　牡４　５７　佐々木　大輔

（１８）エコロレジーナ　牝６　５４　池添　謙一