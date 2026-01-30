【シルクロードＳ】重賞初Ｖ狙うロードフォアエースは８枠１６番 エーティーマクフィは６枠１２番
◆第３１回シルクロードＳ・Ｇ３（２月１日、京都競馬場・芝１２００メートル）
枠順が１月３０日、決定した。ラピスラズリＳを快勝したロードフォアエース（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は８枠１６番に決定。重賞初制覇を狙う。
京阪杯に続く重賞２勝目がかかるエーティーマクフィ（牡７歳、栗東・武英智厩舎、父マクフィ）は６枠１２番。昨年覇者のエイシンフェンサー（牝６歳、栗東・吉村圭司厩舎、父ファインニードル）は７枠１３番に決まった。枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。
（１）アブキールベイ 牝４ ５５・５ 吉村 誠之助
（２）ダノンマッキンリー 牡５ ５８ 高杉 吏麒
（３）アルテヴェローチェ 牡４ ５７ 国分 優作
（４）カルプスペルシュ 牝４ ５４ 横山 武史
（５）ウインアイオライト 牝６ ５２ 高倉 稜
（６）ヤマニンアルリフラ 牡５ ５７・５ 団野 大成
（７）オタルエバー 牡７ ５７ 幸 英明
（８）イコサン 牡６ ５５ 斎藤 新
（９）ビッグシーザー 牡６ ５８・５ 北村 友一
（１０）ナムラアトム 牡５ ５５ 菱田 裕二
（１１）ヤブサメ 牡５ ５７ 武 豊
（１２）エーティーマクフィ 牡７ ５８・５ 富田 暁
（１３）エイシンフェンサー 牝６ ５６・５ 川又 賢治
（１４）フィオライア 牝５ ５４ 太宰 啓介
（１５）カリボール 牡１０ ５６ 酒井 学
（１６）ロードフォアエース 牡５ ５７・５ 岩田 望来
（１７）レイピア 牡４ ５７ 佐々木 大輔
（１８）エコロレジーナ 牝６ ５４ 池添 謙一