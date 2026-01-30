お笑いコンビ「相席スタート」の山添寛（40）が、29日深夜放送の東海テレビ「千原ジュニアのヘベレケ」（木曜夜0・15）に出演。M-1グランプリは今と昔、どちらが面白いか論争を巻き起こした。

今月は山添がマンスリーアシスタントを務め、ニッポンの社長、ロングコートダディ、中国出身芸人・いぜんが出演。ニッポンの社長は25年のダブルインパクト、ロングコートダディは25年のキングオブコントと、賞レースチャンピオンであることから、山添は「（僕は）2016年のM-1グランプリのファイナリストなんですよ」と語りはじめ「年々ね、いろんなチャンピオン、いろんなファイナリストたちが塗り替えていってるじゃないですか。“年々レベルが上がっていってる”っていろんな人が言うじゃないですか。置いてかれてる気がするんで、1人だけで“昔の方が面白かった”って言うようにしてるんです。じゃないと置いてかれるんで。で、先にファイナリストになった方が偉いってずっと言ってる」と、昔のM-1の方が面白かったと自負した。

ここで2022年のM-1ファイナリストでもあるロングコートダディ・兎が「プロ野球でもずっとMAXの球速が更新されていってるわけやん？今、160キロが当たり前みたいになってきてる。だからお笑いでも分かりづらいけど、昔のやつをフリにしてやってる部分はあるから、今の方がレベルとしては上」と反論した。

ただ、山添は「今ね、シンプルに言われてるのが、エントリー数が1万組超えて、その中で選ばれてるのが凄いって言われてるけど、結局、昔のパクリなんよ」とドヤ顔で応戦。「ロングコートダディ見ても、ニッポンの社長見ても“俺やったことあるヤツや”って」と既視感があると語った。

すると、兎が「それで結果出しといてくれよ」とツッコミを入れ、笑っていた。