（MCU）『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』では、ピーター・パーカー役トム・ホランドの新たなる“本気”が見られそうだ。

「今作でのトム・ホランドを皆さんに見てもらえるのが待ちきれません」と、監督を務めるデスティン・ダニエル・クレットンがにて興奮を語った。「彼、すごいですよ」と、監督は笑顔で続ける。

「凄まじい演技を見せてくれている。すごい境地に達していて、ファンの皆さんも、それに映画を観てもらえれば誰でも、僕たちが探究する感情に深く共感できると思います。あと、すごく楽しい映画ですよ。」

『ブランド・ニュー・デイ』は、奇跡の映画『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』（2021）に続く単独シリーズ第4弾。前作では世界の人々がピーター・パーカーにまつわる記憶を忘却しており、“親愛なる隣人”はたった一人で孤独な自警団活動を続けている。

前3作のジョン・ワッツに変わって監督に就任したデスティン・ダニエル・クレットンは、ピーター・パーカーの人生の新章が描かれることから、これまでからの「トーンの変化」が見られるとも語っている。高校生だったピーターは本作で大学に進学していると思われ、より大人びる。物語にはパニッシャーやスコーピオン、トゥームストーンと、ニューヨークの裏路地から危険人物たちが登場。ピーターは大切な人を影で守る戦いを一人で続ける。

そのためにトム・ホランドの演技にかかる重圧も増大するが、監督の言葉を聞けば、主演俳優は期待に十分応えたようだ。『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』は2026年7月31日に全米公開予定。日本公開は2026年夏。

