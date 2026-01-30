【トモダチコレクション わくわく生活】 4月16日 発売予定 価格 パッケージ版：7,128円 ダウンロード版：7,100円

任天堂は、Nintendo Switch用シミュレーション「トモダチコレクション わくわく生活」を4月16日に発売する。価格は7,128円（パッケージ版）。

本作は、Miiたちが巻き起こす様々な出来事を楽しむシミュレーションゲーム。1月29日の「トモダチコレクション わくわく生活 Direct」ではゲーム映像が初公開され、主人公であるオリジナルMiiの「まりえ」がきりしま先輩に恋をしたり、カルロ先生に告白しているシーンで修羅場になったりと、ドラマ調の紹介が大きな話題となった。

だが、同時刻に放送されていた英語版「Tomodachi Life: Living the Dream Direct 1.29.2026」は少し異なる内容となっており、主人公はアンジー、きりしま先輩はパトリックへと変更されている。また、日本版ではモテモテだったカルロ先生はカフェの店員で存在感が薄くなっており、代わりにピエロのようなHugh Morrisが“モテモテ枠”になっている。

【Tomodachi Life: Living the Dream Direct 1.29.2026】

