【1/144 機甲戦記ドラグナーセット3】 予約開始：1月30日11時 4月 発送予定 価格：3,300円 【重戦機エルガイムセット 3】 予約開始：1月30日11時 4月 発送予定 価格：4,730円

BANDAI SPIRITSは通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、プラモデル「1/144 機甲戦記ドラグナーセット3」と「重戦機エルガイムセット 3」を1月30日11時より予約受付を開始する。発送は4月を予定しており、価格は「1/144 機甲戦記ドラグナーセット3」が3,300円、「重戦機エルガイムセット 3」が4,730円。

「1/144 機甲戦記ドラグナーセット3」は、「ドラグナー1型カスタム」「ドラグナー2型カスタム」「ドラグーン」の3機を、「重戦機エルガイムセット 3」は、「スパイラルフロー」「エルガイムMk-II」「スピリッツ装備型・エルガイム」の3機を、当時の記憶をそのままに1/144スケールでプラモデル化しており、当時のパッケージを組み合わせたフルカラーパッケージで商品化している。

「1/144 機甲戦記ドラグナーセット3」

「重戦機エルガイムセット 3」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE このキットの組み立てにはプラモデル用接着剤（別売り）が必要です。仕様：組み立て式プラモデル スケール：1/144スケール 素材：PS、PE、PVC、SUS、鉄 このキットの組み立てにはプラモデル用接着剤（別売り）が必要です。

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は塗装してあります。実際の商品とは異なる場合がございます。