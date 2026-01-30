太原市の九竜国際スキー場でスノーボードを楽しむ子ども。（２０２５年１２月２０日撮影、太原＝新華社記者／李元昊）

【新華社太原1月30日】中国では、スキーやスノーボードなどウインタースポーツ人気が高まっている。山西省太原市にある九竜国際スキー場の練習エリアで、陳星如（ちん・せいじょ）さんは、コーチの指導を受けながらスキーのバランス感覚と滑走を練習する6歳の息子に付き添っていた。隣の中級コースでは、8歳の娘がコーチからスノーボードを学んでいる。

スキー経験者の陳さんは「体が鍛えられるだけでなく、忍耐力や勇気、ルールを守ろうとする心構えを育むことができる」とウインタースポーツを通して得られるメリットを語った。

陳さんの子どものように、国内ではウインタースポーツに親しむ子どもの数が増えている。同スキー場のスキークラブ「TOPKIDS途悦」の担当者は、2013年のスノボクラス開講以来、参加する児童や若者は年間約20％増加していると述べた。

太原市の九竜国際スキー場でスノーボードを楽しむ子ども。（２０２５年１２月２０日撮影、太原＝新華社記者／李元昊）

快楽時光スキー連盟クラブの王旋（おう・せん）さんは「6年前の開業当初、週末にコーチ4人で子ども3人を教えていたが、今は10人のコーチが40人を指導している」と紹介した。

22年の北京冬季五輪後、同スキー場は若者向けトレーニングを強化し、現在13のスキークラブが、年間4万人余りを育成している。

同スキー場の変化は、国内の青少年ウインタースポーツ振興の縮図といえる。黒竜江省は「小中学生氷雪ウイーク」を設け、吉林省や新疆ウイグル自治区アルタイ地区、内モンゴル自治区フルンボイル市などでは小中学生を対象に「雪休み」を導入した。多くの子どもたちは休暇を利用し、雪や氷、地理について学び、伝統的な氷雪文化の体験、技術実習などに取り組んだ。ウインタースポーツは「アスリートのための専門競技」から「一般市民の楽しみ」へと広がりつつある。（記者/王学涛、李元昊）

２２日、太原市の采薇荘園スキー場でスキーを楽しむ子ども。（太原＝新華社記者／李元昊）

２２日、太原市の采薇荘園スキー場でスキーを練習する子ども。（太原＝新華社記者／李元昊）

２２日、太原市の采薇荘園スキー場でスキーを練習する子ども。（太原＝新華社記者／李元昊）

２２日、コーチからスキーを教わる子ども。（太原＝新華社記者／李元昊）

２２日、太原市の采薇荘園スキー場でコースに戻る親子。（太原＝新華社記者／李元昊）

２２日、太原市の采薇荘園スキー場でコースに戻る青少年。（太原＝新華社記者／李元昊）