【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は２９日の閣議で、ロシアのプーチン大統領に対し、厳しい寒さが続くウクライナの首都キーウなどへの攻撃を１週間停止するよう求めたと明らかにした。

トランプ氏は、プーチン氏が「同意した」と説明したが、攻撃は続いているとの情報もあり、実効性は不透明だ。

トランプ氏は「私は個人的にプーチン氏に対し、１週間キーウやその他の都市、町を攻撃しないよう要請した」と述べ、すでにプーチン氏が実行に移しているとの認識も示した。氷点下２０度にもなるウクライナでは、ロシアの攻撃でインフラ施設が破壊され、電力や水の供給停止が続いている。米露首脳は電話で協議したとみられるが、時期は不明だ。

米ニュースサイト・アクシオスはウクライナ当局者の話として、２３、２４日にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で行われた米国、ロシア、ウクライナの３者協議で、米国が攻撃停止を呼びかけたと伝えた。

ただし、実際にプーチン氏が攻撃停止に合意したかどうかは不明確だ。ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は２９日夜のビデオ演説で米国に謝意を示し、「これが実現することを願う」と述べた。ロシアでは２９日午前、ＳＮＳ上でロシアとウクライナがエネルギー施設への攻撃を停止する「エネルギー停戦」で合意したとの情報が広がったが、記者団から事実関係を問われた露大統領報道官は「コメントできない」と回答を拒んだ。

ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」の２９日夜の報道によると、キーウへの攻撃は同日朝を最後に行われていないが、ウクライナ空軍やタス通信によると、ウクライナ東部ドニプロペトロウシク州などで無人機や滑空爆弾の飛来に関する警報が発令された。南部ザポリージャ州では複数の爆発音があったと報じられた。