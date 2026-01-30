俳優の工藤阿須加（34）が、29日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。元プロ野球投手で元ソフトバンク監督の父、工藤公康氏（62）について話した。

事前取材のVTRの中で、インタビューをしたファーストサマーウイカ（35）が「子どものころ、しつけとか厳しかったですか？」と聞くと、「厳しい時、ほんと厳しかったですね。ずっと言われていたのは礼儀、あいさつ、態度。目上の方に対してもそうですし。だれに対してもあいさつはもそうですし」。

そして「できなかったら…コツン、と。昭和の父親」と笑って話した。

ウイカが「家族全体で言うと、どういう雰囲気だったんですか？」と聞くと、「365日、緊張感が張り巡らされているような」。そして「父が先発で投げている時とか、『正座して見なさい』って母から言われていましたね。『だらしない気持ちで応援するんじゃなく、気を引き締めてちゃんと応援しなさい』というふうに言われていて」と話した。

食事も「僕らが食べる魚と父が食べる魚は値段が違う。そういう感じで差をつけていたんですね」。ウイカが「お父さんばっかりずるい〜っていう感じにはならない？」と聞くと、「ならなかったですね。お父さんに感謝しなさい、お父さんを支えるのは当たり前」と育てられたことを明かした。