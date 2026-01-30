定年後、夫が妻から突きつけられる拒否反応。その原因の多くは、暴力や浮気といった決定的な事件ではなく、日常の些細な「ズレ」の蓄積であることも多いようです。特にお金の問題には注意が必要になります。本記事では、波多FP事務所の代表ファイナンシャルプランナー・波多勇気氏が、佐藤正男さんの事例から、熟年夫婦の価値観のズレから生じる問題点を紐解いていきます。※相談者の許可を得て、プライバシー保護の観点から、相談者の個人情報および相談内容を一部変更して記事化しています。

すれ違う、熟年夫婦の価値観

「うちは老後資金に困っていない」それが、佐藤正男さん67歳の長年の実感でした。

神奈川県内の戸建てで妻の和子さんと2人暮らし。正男さんの年金は月14万円、和子さんは月9万円。世帯で月23万円の年金収入があり、退職金は1,800万円。派手なことはできなくとも、老後を不安なく過ごすには十分な数字です。

だからこそ正男さんは、余裕を持つことが大切だと考えていました。お金の心配をせず、家族にはできることをしてあげたい。そんな価値観でした。

その考えが色濃く表れたのが、次女の恵さん38歳が実家に戻ってきたときです。離婚を機に帰省し、しばらく身を寄せたいといわれたときも、正男さんは迷いませんでした。

「大変だったな。ゆっくりしたらいい」

恵さんと2人で外食に出かけ、洋服を買い、気晴らしになればと小旅行も企画しました。誕生日には少し高めのプレゼントも用意しました。老後資金はある。娘の再出発を応援するくらい、なんでもない。正男さんはそう信じていたのです。

一方で、和子さんの感覚は違っていました。和子さんは結婚以来ずっと家計を預かり、現役時代と同じように日々の支出を管理してきた人です。退職しても、その感覚は変わりません。年金生活に入ったからこそ、先が長いからこそ、出費には自然と神経が向きます。

娘が戻ってきてから、食費は確実に増えました。電気代やガス代も上がりました。正男さんが娘と出かけるたびに、外食代や交通費が積み重なっていきます。

一つひとつは致命的な金額ではありません。しかし、積み上がる速度が、和子さんには不安でした。

妻が記したカレンダーのメモ

「老後資金は十分ある」夫の言葉を聞くたびに、和子さんは胸の奥で違和感を覚えていました。あるかどうかではなく、どれくらいのペースで減っているのか。それをみているのは、自分だけではないか。

和子さんは1月に入ってから、いつも以上に細かく支出を記録するようになります。日付の横に金額を書き込み、レシートを見返し、誰のための支出だったのかを思い出しながら整理していきました。

正男さんが異変に気づいたのは、月の半ばを過ぎたころでした。何気なくリビングのカレンダーをみたとき、数字の並びに目が留まったのです。

1月5日 3,482円

1月8日 6,910円

1月12日 12,300円

1月15日 4,760円

すべて1円単位。しかも、妙に似たタイミングで数字が集中しています。不思議に思ってみていると、和子さんが静かにいいました。

「それ、恵にかかってるお金」その瞬間、正男さんは初めて事態を理解しました。漠然と「大丈夫」だと思っていた出費が、誰に起因して、どれほどの頻度で発生しているのか。和子さんはすでに、それをみえる形にしていたのです。

和子さんは続けました。

「私はまだ、働いてたころの感覚なの。増える出費をみるたびに、頭が休まらない。でもあなたは、恵と楽しそうに出かけて、プレゼントして……それをみるのが、正直つらい」

責める口調ではありませんでした。しかし、疲れ切った声でした。娘への苛立ちだけではありません。その娘と無邪気に過ごす夫への嫌悪感。自分だけが現実をみているような孤独感。それらが積み重なり、和子さんの心は限界に近づいていました。

「あなたのことが嫌いになりそう……ごめんね」

ほどなくして、和子さんは生活の距離を取りはじめます。寝室をわけ、食事の時間をずらし、最低限の会話しかしない。家庭内別居と呼ぶほかない状態でした。

和子さんは、熟年離婚という言葉も頭をよぎるようになったといいます。お金の問題ではありません。むしろ、お金があるからこそ、このまま我慢し続ける必要はないと感じてしまったのです。

老後資金が潤沢であることは、安心材料であると同時に、関係を断ち切る選択肢を現実のものにします。そして、その引き金は、大きな事件ではなく、1円単位で積み重なった日常の支出でした。

1月のカレンダーに並んだ数字は、家計簿以上に雄弁でした。みていなかったのは、夫だけだったのです。



家計の現実

その後、佐藤さん夫妻は、筆者の事務所を訪れました。相談のきっかけは、家庭内別居が始まってからも状況が改善せず、正男さんが「このままでは本当に終わってしまう」と危機感を覚えたことだったといいます。

最初にお聞きしたのは、年金額、退職金、金融資産の内訳、毎月の支出。数字を並べてみると、事実は明確でした。

この夫婦の老後資金は、平均的な世帯と比べても十分に余裕があります。仮に和子さんが90歳まで生きたとしても、標準的な生活水準であれば資金が尽きる可能性は低い――。正男さんの「お金は大丈夫」という認識自体は、間違っていませんでした。

しかし同時に、もう1つの事実も浮かび上がります。出戻りとなった次女にかかる支出は、金額の大小ではなく、ペースと不透明さが問題だったという点です。

月に数万円。それ自体は老後資金全体からみれば微々たるものです。ですが、いつまで続くのかわからない。誰がどこまで負担するのか決まっていない。この不確実性こそが、和子さんの心をすり減らしていました。

和子さんは、お金が減ることを恐れていたのではありません。自分だけが現役時代の感覚で家計を背負い続け、夫と娘がその重さを共有していないことに、耐えられなくなっていたのです。

そこで提案したのは、節約でも、我慢でもありません。役割と責任を数字でわけること。

まず、次女の生活費について、月額の上限を明確に設定しました。食費、光熱費、通信費を含め、親が負担する金額はここまで。それ以上は、恵さん自身が働いて賄う。期限も区切りました。就労までの猶予は半年。それ以降は支援内容を見直す。

次に、老後資金を夫婦2人のものとして再定義しました。退職金1,800万円は、あくまで夫婦の生活を守るための資金であり、子の生活費を恒常的に含めない。その前提を、恵さん本人にもきちんと説明しました。

そして最後に、正男さんにお願いしたのは、行動を変えることでした。善意であっても、娘との外出やプレゼントが、妻の心労を増やしていた事実を直視すること。応援するなら、感情ではなく、仕組みで支えること。

和子さんは、相談の終盤でこう話していました。

「お金が不安だったんじゃない。1人で背負ってる気がして、限界だった」

数字を整理し、ルールを言葉にし、全員で共有する。それだけで、和子さんの表情は少し和らぎました。老後資金が潤沢な家庭ほど、問題はみえにくくなります。

足りないわけではないからこそ、違和感が後回しにされる。しかし、1円単位で記録された1月のカレンダーが示していたのは、家計の危機ではなく、関係の歪みでした。老後を壊すのは、大きな借金でも、年金不足でもありません。小さなズレを、話し合わずに放置することです。そしてそのズレは、数字に置き換えたとき、初めて言葉になります。感情ではなく、数字で。それが、老後と家族を同時に守るための、現実的な解決策なのです。

波多 勇気

波多FP事務所 代表

ファイナンシャルプランナー