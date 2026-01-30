【ひらがなクイズ】解けると楽しい！ 空欄に共通する2文字は？ 古代文明に関する言葉がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！
今回は、歴史、心理学、美容、そして植物学と、非常に多岐にわたるジャンルから言葉をピックアップしました。ひらめきだけでなく、少しの知識も試される問題です。
□□てか
ばい□□
へ□□ぷれー
□□なろ
ヒント：メキシコの古代文明の名前が入っています
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「あす」を入れると、次のようになります。
・あすてか（アステカ）
・ばいあす（バイアス）
・へあすぷれー（ヘアスプレー）
・あすなろ（あすなろ／翌檜）
メキシコにかつて繁栄した「アステカ」文明や、思考の偏りを指す「バイアス」、ヘアスタイルの必需品「ヘアスプレー」など、カタカナ語を中心とした並びになりました。最後の「あすなろ」は、「明日はヒノキになろう」という願いが込められたと言われる樹木の名前で、非常に前向きな響きを持っています。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
