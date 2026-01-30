三重県の特産品を全国にPRしようと、生産者のこだわりやおいしさが詰まった食品に対し県が独自に審査を行ない認定する「みえの食セレクション」に新たに15品目が追加されました。

「みえの食セレクション」は特徴ある、優れた県産品に贈られるもので、今回新たに追加された15品目と合わせて、現在、152の商品が認定されています。

新たに「みえの食セレクション」に加わったのは、規格外のため市場に出回らない県産のアジを使い、県立相可高校調理クラブの生徒が3年をかけ開発したドレッシングや、県産の卵と牛乳を使ったスイーツなどです。

また、今回は、四日市市にある機械メーカーが、自社の持つ特許技術を使って開発した「おから」の出ない豆腐も認定されました。

三重県の一見勝之知事は「三重県には良い商品がいっぱいある。国内だけではなく、海外への販路拡大にも、県としてバックアップしていきたい」と話していました。

「みえの食セレクション」は、東京にある三重県のアンテナショップ三重テラスや全国の百貨店などで販売されるということです。