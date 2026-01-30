「ゴッホ　ショコラ缶」（税込 1500円）

　「ファミリーマート」は、2月3日（火）から、フィンセント・ファン・ゴッホの名画をデザインしたバレンタイン商品を、全国の店舗で発売する。

【写真】「ひまわり」や「星月夜」も！　ショッパーも美しいラインナップ一覧

■名画をデザインしたショッパーも

　今回登場するのは、フィンセント・ファン・ゴッホの名画を題材にした「ファミリーマート」限定のギフト商品。

　ラインナップには、「中国のアスターとグラジオラスの花瓶」をボックスの正面にデザインしたプチショコラをはじめ、「夜のカフェテラス」をデザインしたショコラ缶などが並ぶ。

　また、「サンピエール広場を散歩する恋人たち」や「星月夜」、「ひまわり」、「花咲くアーモンドの木の枝」をショッパーにデザインしたショコラやガトーなどのアソートも展開。

　なお、現在「ファミリーマート」では、毎年好評の、クマの形をした「キットカット」が入ったハート缶も販売中。バレンタインのギフトにぴったりな商品が勢ぞろいしている。