ゴッホの名画「夜のカフェテラス」がショコラ缶に！ ファミマ限定“バレンタイン商品”登場
「ファミリーマート」は、2月3日（火）から、フィンセント・ファン・ゴッホの名画をデザインしたバレンタイン商品を、全国の店舗で発売する。
【写真】「ひまわり」や「星月夜」も！ ショッパーも美しいラインナップ一覧
■名画をデザインしたショッパーも
今回登場するのは、フィンセント・ファン・ゴッホの名画を題材にした「ファミリーマート」限定のギフト商品。
ラインナップには、「中国のアスターとグラジオラスの花瓶」をボックスの正面にデザインしたプチショコラをはじめ、「夜のカフェテラス」をデザインしたショコラ缶などが並ぶ。
また、「サンピエール広場を散歩する恋人たち」や「星月夜」、「ひまわり」、「花咲くアーモンドの木の枝」をショッパーにデザインしたショコラやガトーなどのアソートも展開。
なお、現在「ファミリーマート」では、毎年好評の、クマの形をした「キットカット」が入ったハート缶も販売中。バレンタインのギフトにぴったりな商品が勢ぞろいしている。
