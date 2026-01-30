30歳で初の海外挑戦へ！ J１、J２、J３で二桁得点の新潟ベテランFWが豪州移籍「泥臭く、ゴールを目指し続けます」
アルビレックス新潟は１月30日、FW谷口海斗がオーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCへ完全移籍すると発表した。
三重県出身の谷口は、1995年９月７日生まれの30歳で、四日市中央工高、岐阜経済大を経て、2018年にいわてグルージャ盛岡でプロキャリアをスタート。その後、ロアッソ熊本でのプレーを経て21年、新潟に加入。昨シーズンはJ１で28試合に出場し、２得点を記録した。
リーグ戦の通算成績は、J１で83試合出場15得点、J２で78試合出場22得点、J３で89試合出場42得点。カップ戦では14試合出場４得点、天皇杯では10試合出場４得点を挙げている。
初の海外挑戦にあたり、谷口はクラブを通じて、以下のようにコメントした。
「このたび、オーストラリアのセントラルコースト・マリナーズFCに完全移籍することになりました。新天地でも一生懸命、自分らしく頑張ります。新たな生活を家族と支え合いながら楽しんでいけたらと思います！どこへ行っても、一人のストライカーとして泥臭く、ゴールを目指し続けます。改めまして、今まで本当にありがとうございました」
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
