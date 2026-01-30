凍える朝、各地で最も寒い時期下回る最低気温　堺市は前日差マイナス３℃　夕方にかけて雪と交通障害に注意　柳ケ瀬など１メートル超の雪積もる【雪シミュレーション】

ブルっと震える朝となりました。近畿地方では、けさの最低気温が最も寒い時期を下回るところが相次ぎ、奈良市ではマイナス１．５℃を記録、大阪・堺市でもきのうより３度以上低い氷点下を記録するなどするなど、厳しい寒さとなっています。



近畿北部を中心に雪が降っていて、きょう夕方にかけて積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。



■３０日午前５時現在の積雪深（アメダス速報値）





香美町兎和野高原：１３１センチ長浜市余呉町柳ケ瀬：１２８センチ京丹後市峰山：４４センチ香美町香住：３８センチ豊岡：３４センチ■近畿地方けさの最低気温ランキング高野山（和歌山県高野町）：−４．９℃（前日差−１．０℃）生駒山（大阪府東大阪市）：−４．８℃（前日差−１．２℃）和田山（兵庫県朝来市）：−４．５℃（前日差＋１．１℃）三田（兵庫県三田市）：−４．５℃（前日差−０．２℃）上郡（兵庫県上郡町）：−４．１℃（前日差＋０．３℃）園部（京都府南丹市）：−３．９℃（前日差−１．５℃）能勢（大阪府能勢町）：−３．８℃（前日差−０．７℃）西脇（兵庫県西脇市）：−３．６℃（前日差−１．０℃）針（奈良県奈良市）：−３．５℃（前日差−１．７℃）柏原（兵庫県丹波市）：−３．４℃（前日差−１．７℃）兎和野高原（兵庫県香美町）：−３．２℃（前日差−０．１℃）生野（兵庫県朝来市）：−２．８℃（前日差−１．０℃）土山（滋賀県甲賀市）：−２．７℃（前日差−０．１℃）豊中（大阪府豊中市）：−２．７℃（前日差−１．９℃）福知山（京都府福知山市）：−２．６℃（前日差−２．３℃）五條（奈良県五條市）：−２．６℃（前日差−３．０℃）三木（兵庫県三木市）：−２．５℃（前日差−１．２℃）美山（京都府南丹市）：−２．５℃（前日差−１．４℃）福崎（兵庫県福崎町）：−２．２℃（前日差＋０．５℃）姫路（兵庫県姫路市）：−２．２℃（前日差−１．１℃）■府県庁所在地の気温大津（滋賀県）：０．０℃（前日差−１．２℃）京都（京都府）：０．１℃（前日差−１．４℃）大阪（大阪府）：１．７℃（前日差−０．８℃）神戸（兵庫県）：０．４℃（前日差−１．８℃）奈良（奈良県）：−１．５℃（前日差−２．０℃）和歌山（和歌山県）：３．２℃（前日差−０．５℃）気象庁によりますと、近畿地方では、警報級の大雪となる可能性は低くなりましたが、引き続き３０日夕方にかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要です。■３１日６時までに予想される２４時間降雪量（多い所）近畿北部山地：４０センチ近畿北部平地：３０センチ近畿中部山地：３０センチ近畿中部平地：１０センチ近畿南部山地：１センチ